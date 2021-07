Se complica la extradición de Israel a México de Tomás Zerón

CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual rueda de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió al caso de la extradición de Tomás Zerón, acusado de irregularidades en el caso de Ayotzinapa, y pidió al gobierno de Israel actuar con “respeto a los derechos humanos”.

Desde septiembre pasado, México anunció que solicitó la extradición desde Israel de Tomás Zerón, exfuncionario del sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) acusado de irregularidades en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Sin embargo, al no existir un acuerdo de extradición entre ambos países, el proceso se ha complicado.

Otras versiones, como la del periódico The New York Times, señalan que Israel desatendió la petición presuntamente en represalia al voto de México en la ONU a favor de investigar la crisis en Palestina.

“Que supuestamente lo están protegiendo en Israel y no quieren autorizar la extradición o el mecanismo para que sea extraditado porque México votó a favor de la paz y de que no se interviniera en Palestina y que, como represalia, ellos no van a enviar al señor Zerón“, dijo López Obrador.