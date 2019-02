Se confirma el rumor de idilio de Peña Nieto

Expareja le desea lo mejor a Tania Ruiz Eichelmann

CIUDAD DE MÉXICO.— Luego de que esta semana se diera a conocer que el expresidente Enrique Peña Nieto y la modelo Tania Ruiz Eichelmann fueran captados juntos en Madrid, ahora la ex pareja sentimental de la potosina habló al respecto.

En una entrevista para “Reforma”, retomada por “Quien”, Bobby Domínguez, expareja y padre de la hija de Tania, aseguró que se siente tranquilo luego de que se revelaran las fotos en las que aparece la modelo junto a Peña Nieto, ya que fue ella misma quien le contó todo.

“Yo me enteré ayer (jueves) por Tania, ella estaba conmigo. Empezó a recibir la noticia, se empezó a viralizar y me lo dijo” , indicó.

Tania y Bobby estuvieron juntos cerca de cinco años pero nunca se casaron, y fruto de esa relación se convirtieron en padres de una niña que actualmente tiene cuatro años. Sin embargo, una fuente cercana reveló al mismo diario que hasta hace unos meses vivían juntos, ahora, ella vive en un departamento en Polanco con su hermano.

Según su expareja, terminaron su relación hace aproximadamente un mes y aseguró que todavía llevan una buena relación, sobre todo por el bienestar de su hija. Tras darse a conocer la noticia, Bobby recibió muchas llamadas y mensajes de apoyo, aunque él ya lo sabía todo.

“Recibí muchísimos mensajes y llamadas de apoyo de mi gente, pero en realidad, yo estoy igual comunicando que el tema entre Tania y yo ya no estaba jalando, que ya no estábamos juntos y que lo que pasó o no haya pasado ya no me toca a mí”, indicó.

Finalmente, afirmó que fue un notición por el tipo de persona con el que se le relaciona sentimentalmente, no obstante, Bobby Domínguez le deseó lo mejor sea con Peña Nieto o no.

“Fue un notición básicamente porque es con Peña. Tania y yo estamos bien, no hay un tema entre nosotros, yo le deseo lo mejor para ella. Yo no sé si tiene ondas con Peña o no, ya es cosa de ella, de mi parte que encuentre a la pareja con la que se encuentre feliz”, afirmó.