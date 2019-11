Se defiende la ombudsperson

“Alguien hackeó mi cuenta”, dice Rosario Piedra

CIUDAD DE MÉXICO.— Rosario Piedra Ibarra, nueva titular de la Comisión Nacional de lo Derechos Humanos (CNDH), descartó que haya ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la prensa, pues solo “da su opinión”.

“Yo veo que todas las mañanas recibe a todos los periodistas y les da información… él emite su opinión, pero si alguna queja en particular que me haga llegar”, respondió la nueva comisionada al periodista Carlos Loret de Mola en el programa Así las Cosas, de W Radio.

Al cuestionarla por una publicación en su cuenta de Twitter, donde califica a la prensa como “MEDIOS CHAYOTEROS”, la ombudsperson dijo que fue hackeada y que apenas se había dado cuenta, cuando el tuit salió el 31 de octubre de 2018.

“Alguien hackeó mi cuenta y es lo que estoy revisando, fíjese que no me había dado cuenta hasta que me hicieron saber y eso es muy delicado. Yo nunca me he expresado así de los periodistas aunque opine contrario a ellos. Ese término no lo uso en mi vocabulario común y corriente”, argumentó.

Rosario descartó que hubiera un proceso opaco o turbio y dijo que los cuestionamiento solo pueden resolverlos los senadores. “Yo pediría que buscaran esa objetividad y que no se basen en una sola información… es necesario tener medios de información objetivos”, expuso.— Animal Político

Comentario de AMLO

Sobre la renuncia de cinco consejeros honorarios a la CNDH, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo ayer que “eran parte del sistema”.

“Solo simulaban”

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario consideró que la gente tampoco sabe la labor que estos consejeros realizan. “Son de todos estos organismos que se crearon para simular”.

Referencia a Athié

ALMO se refirió a Alberto Manuel Athié, quien dejó su cargo de consejero en la Cámara Alta. Las consejeras renunciaron a través de una carta.