Se desploma la venta de pescados y mariscos

Tacuba y Tepito, otras víctimasde la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y Notimex).— Los pasillos del mercado de Tacuba están vacíos. Son pocos los clientes que transitan en ellos.

El Mercado de Tacuba es el segundo más grande después de La Merced en Ciudad de México. Y sus locatarios luchan contra la pandemia del Covid-19 para sobrevivir, y ahora lanzaron una estrategia para llevar comida y productos a domicilio a través de las redes sociales.

Nayeli tiene 35 años y es dueña de una cocina económica en ese mercado. Ante la restricción de no tener comensales en los locales, montó una mesa, sacó sus ollas y sus guisados, y ahora vende comida para llevar y hasta por kilo. Tuvo que bajar los precios, no está cobrando los plásticos y el unicel que se utilizan para la comida. Pero las bajas ventas ya golpearon su negocio, pues de ser seis personas, ya tuvo que despedir a dos empleados para sortear esta contingencia.

“Está muy cañona la situación y tenemos que acatar órdenes”, dijo. Sin embargo, se sincera y añade que no hay suficiente apoyo en las peticiones de los clientes a través de las redes sociales. “No estamos manejando pedidos de ahí, no nos han hablado. En DiDi, teníamos hasta 20 pedidos al día y ahorita solamente 4 y si bien nos va al día, sí nos bajaron las ventas. Nos bajó un 80% y solamente estamos vendiendo 20%”.

En el mercado de Tepito la situación es similar. “¡Pásale, pásele doñita, aquí no hay coronavirus!”, era uno de los tantos gritos a voz en cuello de los comerciantes de ahí, ante el desplome de 70 por ciento en sus ventas.

En un recorrido de Notimex por las calles del “Barrio Bravo” se constató que la epidemia del Covid ya mermó la afluencia de personas que van a surtirse para sus negocios, o comprar artículos de primera necesidad.

Doña Carmen lleva más de medio siglo en la venta de aguas de sabor. Según dijo, en las últimas semanas la presencia del coronavirus se hizo más evidente, sus ventas han caído al punto de que sólo vende entre 50 y 100 pesos al día.

“Ahora dicen que vendrán más fases en la pandemia y nosotros no sabemos qué vamos a hacer, yo tengo dos hijos que mantener y pagar renta, no sé qué vamos a hacer con esta crisis que vamos a padecer todos los comerciantes que vamos al día.

Yo no creo mucho en el virus, en nuestra familia no lo hemos padecido gracias a Dios. En cierto punto las medidas del gobierno son buenas, pero ellos no se ponen a pensar qué vamos a hacer nosotros”, subrayó mientras miraba al suelo.

En Eje 1 Norte —a la salida de la estación homónima del Metro— es visible cómo en negocios de comida, bares callejeros, y puestos de venta de teléfonos, gorras, cubrebocas, electrónica e incluso películas clonadas, sus encargados son “víctimas” del aburrimiento por la falta de “marchantes”.

“Mira, como te has dado cuenta, desde que llegaste no he tenido ninguna venta y así es toda la semana, antes yo sacaba más de 600 pesos diarios y hoy no he sacado nada, ya son casi las 13:00 horas y no llevo nada en venta”, compartió Armando, vendedor de barbacoa de borrego.

Por su parte, Minerva —encargada de papelería— señaló que las medidas aplicadas por las autoridades de Salud federal provocaron que sus ventas cayeran 70 por ciento, por el receso de clases, y no sabe de “a cómo nos va a tocar”, porque el periodo concluye hasta el 30 de abril.

“Yo sí he tomado las medidas de prevención, como la sana distancia, el gel antibacterial, guantes y el cubrebocas, pero hemos visto que en los últimos días, corremos el riesgo de perder nuestras fuentes de empleo por las fases del COVID-19.

“Yo sí creo en ese virus, porque tengo familiares que están infectados y nos mandan sus vídeos, si yo tuviera la solvencia económica, sí tomaría las medidas pero ante las circunstancias en nuestro barrio tenemos que trabajar”, subraya mientras mira la calle.

Minerva añade que es una de las tantas sobrevivientes del terremoto de 1985, en el cual dos de sus hermanos murieron, por lo que sí le preocupa que sus hijos y/o familiares se contagien, además de perder el ingreso que le da su negocio en la calle González Arteaga.

