Se dice “colmilludo”

Reclamaciones al Presidente por falta de medicinas

BOCHIL, Chiapas (El Universal y Notimex).— Al iniciar una gira por el sureste, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió, ante protestas de ciudadanos por falta de medicinas y becas, que no es tonto, es “colmilludo” y se da cuenta de todo.

Al iniciar su discurso, pobladores de Bochil gritaron por la falta de medicamentos y también de algunas becas para niños de primarias.

“Tampoco crean que soy tonto, ya soy ‘colmilludo’… Ya lo sé, ya les dije que no me estoy chupando el dedo”, respondió el presidente.

Las protestas cesaron y López Obrador sostuvo que el ausentismo está mal y que los maestros que tienen semanas de martes a jueves no son democráticos, sino irresponsables.

El mandatario también habló de la amenaza que significa no bajar el flujo migratorio y que el gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos.

“Nos amenazan que si no baja el flujo migratorio, que la mayoría no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México y que si no baja el flujo habrá impuestos a las mercancías”, expresó.

Sin embargo, López Obrador sostuvo que están haciendo ver al gobierno de Estados Unidos que la mejor forma de resolver el fenómeno migratorio es que haya empleo en los pueblos.

Posible ampliación

En víspera de su encuentro con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, López Obrador dijo que se estudia la posibilidad de ampliar de 200 mil a 400 mil el número de hectáreas que se siembran en la entidad, lo que duplicaría de 80 mil a 160 mil los empleos fijos.

Expuso que mediante el programa Sembrando Vida se busca arraigar a las personas en sus lugares de origen, pues “si hay bienestar en Centroamérica, en Chiapas, Oaxaca, en el sureste, la gente no va a tomar camino, no se va a echar a andar”.

“Agréguenle que hay crisis en el Centroamérica. Hermanos centroamericanos salen de Honduras, El Salvador y Guatemala, pasan por nuestro país y allá en Estados Unidos nos amenazan de que si no se baja, si no se detiene el flujo migratorio, se impondrán impuestos a productos mexicanos.

“No le quiero echar la culpa a nadie, pero la mayoría (de los migrantes) no son mexicanos, pero la amenaza es sobre México”, apuntó.

Indicó que por fortuna, “poco a poco, se ha avanzado haciéndole ver al gobierno de Estados Unidos que la mejor manera de reducir el flujo migratorio es que haya trabajo en los lugares de origen, en los pueblos”.

AMLO Energía

En la mañanera el presidente López Obrador habló de la CFE y el abasto de energía

No subirá la luz

Afirmó que está garantizado el abasto de energía en el país sin aumentos en los precios, y que para ello se fortalecerá a la Comisión Federal de Electricidad, además de que ya se trabaja en una planeación conjunta con el sector privado.

Refuerzo

“No habrá problemas de falta de energía eléctrica, hay abasto suficiente y no va a haber apagones, todo esto lo digo para que no se manipule”, expresó. También indicó que se reforzará a la CFE en el sureste, donde hacen falta líneas de transmisión y construcción de plantas.