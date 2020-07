Se niega a usar cubrebocas porque se le "arruina" el maquillaje (Vídeo)

La mujer fue apodada en redes sociales como #LadyMaquillaje tras su excusa para no usar correctamente la mascarilla

DURANGO.— Pese a las elevadas cifras de contagiados y muertes por coronavirus, aún sigue habiendo personas que no creen que la pandemia sea letal.

De igual modo, todavía hay personas que consideran que el cubrebocas es innecesario y que solo "estorba".

A través de redes sociales, se dio a conocer a la ahora apodada #LadyMaquillaje, un mujer de Durango que se ha hecho viral tras compartirse un vídeo en el que se niega a ponerse correctamente el cubrebocas, por el simple hecho de que no quería arruinar su maquillaje.

La mujer, quién prefirió conservar la pintura en su rostro que cuidar de su salud, fue expuesta cuando se negó rotundamente a ponerse correctamente el cubrebocas.

En el clip se puede ver a la mujer con una actitud prepotente discutiendo con el personal en la entrada de un centro de salud. Ahí la mujer argumenta que no se pondrá correctamente el cubrebocas ni accederá al uso de spray sanitizante pues se arruinará su maquillaje.

“No estoy haciendo nada malo. El spray no me lo vas a echar porque me vas a arruinar la pintura. ¿Cómo la hacen de emoción, no?”, mencionó la mujer al mismo tiempo que una trabajadora de salud le insistía que la mascarilla debía colocarla cubriendo su nariz.