Se otorgarán mil becas para que madres solteras salgan de la pobreza

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Eligreg López, de 31 años de edad, cuenta que ser madre soltera es agotador, y cuando esto sucede en Venezuela las cosas se complican todavía más.

“Mis amigos en el exterior me ayudaron a juntar recursos para tener al niño en una clínica, porque literalmente en los hospitales no había nada, en las farmacias no había medicamentos. Fue todo una odisea”, cuenta.

En 2016 tuvo a su bebé, “todo empezó a escasear. Cuando él nació, yo, mi mamá y mi papá no sabíamos que íbamos a comer. La frontera con Colombia estaba cerrada y no podíamos traer nada”.

A cargo de todo

El papá de su hijo nunca le ayudó con la crianza. “A pesar de tener el talento, no trabajaba. Era una persona con bastantes conflictos y me dije: no puedo cuidar dos niños. Siempre tuve que trabajar sola“.

Eligreg recuerda que el primer año de su bebé fue muy complicado porque comprar pañales desechables en Venezuela era muy caro. “Todas las noches pasaba dos horas lavando los pañales de tela“.

Cuando su hijo dejó de necesitarlos, Eligreg ocupó ese tiempo para aprender en blogs e internet sobre programación y marketing digital.

“Aproveché para agarrar la computadora, porque mis amigos decían que en la programación y en el marketing digital había mucho trabajo, y lo pagaban tan bien”.

A pesar de que la venezolana estudió la carrera de Letras Hispánicas, cuenta que con la crisis fue imposible subsistir de esa profesión.

“Daba clases de castellano y literatura, pero no duró mucho. Mi sueldo era lo que yo gastaba en transporte, no me quedaba para comer ni nada”, dice.

Lucha contra la pobreza

Se necesitan 11 generaciones en promedio para salir de la pobreza en Latinoamérica, especialmente en países como México y Colombia, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

Esta brecha aumenta cuando madres solteras encabezan las familias, como en el caso de Eligreg.

La joven conoció una escuela virtual de formación profesional en tecnología llamada Platzi.

Se enteró de que estaban otorgando mil becas para venezolanos debido a la crisis del país, y conoció las que existían para madres solteras, que están destinadas a todos las latinoamericanas e hispanohablantes.

Recursos para aprender

La suscripción a esta plataforma cuesta unos 20 pesos mexicanos al día. Así, el usuario tiene acceso a más de 200 cursos relacionados con la tecnología.

Aunque el costo es accesible para muchos bolsillos, en los hogares que encabezan madres solteras, el dinero debe destinarse a otras prioridades, como la alimentación.

Eligreg se ha enfocado en terminar los cursos de marketing digital para tener todos los certificados que la plataforma expide para validar su conocimiento.

“No sé por qué la gente no me creía que sabía esas cosas”, cuenta. “Ahora estoy terminando los cursos de programación y bases de datos”.

Trabajo desde otras tierras

Hace cuatro meses la joven y su bebé se fueron de Venezuela, ahora viven en Bogotá, gracias a una fundación que les consiguió un vuelo a Colombia.

“Estaba desesperada por irme. Conseguí un trabajo en marketing digital vía remota y la electricidad en mi país estaba fallando tanto que yo ya no podría seguir trabajando desde ahí”.

“Agarramos el pasaje y llegamos aquí sin conocer a nadie, pero sabíamos que tendríamos algo mejor. Aunque no tengo todos los papeles en regla y eso me asusta un poco”, dice.

Pero, señala, “nada se compara con la tranquilidad que da hacer la compra mensual y tener la comida guardada en la alacena. Aquí no se va la luz, no se va el agua”.

Programa para las madres

Para estas madres, tener la oportunidad de estudiar durante un año en forma gratuita y desde sus casas o en celulares les permite estar más tiempo con sus pequeños.

El programa de la empresa para otorgar becas a mamás solteras sigue abierto. Las suscripciones no tienen ningún costo para las madres solteras y pueden registrarse en este enlace.

“Queremos generar el mayor impacto asegurándonos de que las becas se destinen a mujeres que puedan sacarles el mayor provecho“, explica Diana Reyes, Inbound Marketing Manager de Platzi.

Eligreg quiere continuar aprendiendo para especializarse aún más y ahora, gracias a la beca, está consiguiendo sus certificaciones.

“Aspiro a tantas cosas, veo el temario de los cursos y digo ‘Dios mío, ya decídete'”, comenta.

“Me gustaría seguir en marketing, hay una rama tan amplia en los datos que se pueden generar de la publicidad. Hay tanto campo que se puede descubrir ahí”.

Para madres e hijos

“Lo primero que quise al iniciar Platzi fue sacar los certificados de cursos en las cosas que ya sé. Mi carrera universitaria no es suficiente para mis empleadores y la competencia en mi campo cada vez es mayor, así que me urge demostrarles que sé lo que hago y hay alguien que lo certifica”.

Ahora que está en Colombia becada sabe que su hijo tiene la oportunidad de un futuro mejor al que les deparaba en su país de origen.

“Hay un curso de programación para padres y niños. Estoy loca porque él crezca un poco más para que podamos hacerlo juntos. Si tendrá una mamá que sepa de eso, me gustaría a mí enseñárselo“.

Sin duda, su mayor sueño es ver a su hijo crecer en paz y con la seguridad de que siempre tendrá alimento y salud. “Quiero que sea feliz, que haga lo que de verdad le satisfaga y le ayude a ayudar a los demás”.