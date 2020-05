Se prepara Concanaco Servytur para la reapertura del sector terciario

CIUDAD DE MÉXICO.- Al concluir la contingencia sanitaria, la nueva normalidad exigirá a los negocios, empresas y comercios modificar la forma de atención al público, así como los procesos productivos, con el objetivo de mantener la seguridad y la salud de los empleados y los consumidores para evitar rebrotes de contagios por Covid-19.

Para iniciar los preparativos de inicio a la reactivación de las empresas del sector terciario, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo presentó los protocolos que aplicarán los negocios al momento de su reapertura para prevenir contagios de coronavirus.

El presidente de la Concanaco Servytur, José Manuel López Campos, destacó que este manual de procedimientos de higiene y seguridad fue elaborado con aportaciones de las Cámaras de Comercio del país, y con las indicaciones emitidos por las autoridades de salud federal y mundial.

El líder empresarial subrayó que con la reactivación económica del país iniciará una nueva forma, que requerirá de lineamientos esenciales para cumplir con la responsabilidad en las labores que realizan.

“Con estos protocolos los negocios de los sectores del comercio, los servicios y el turismo, retomarán sus actividades, que tuvieron que suspender durante la emergencia sanitaria Covid-19, con un cambio en la forma de atender a los consumidores, que consistirá en extremar las acciones de higiene, adaptar los espacios físicos para respetar la sana distancia entre el personal y compradores, al igual que mantener el control de la afluencia”, anotó.

Las empresas, indicó, tendrán que establecer procedimientos de prevención y control para evitar contagios de coronavirus a empleados, proveedores y clientes que ingresen a las instalaciones de los establecimientos; así como la activación y aplicación de planes de contingencia; seguimiento y reporte de las personas sospechosas de haber contraído la enfermedad.

La Concanaco Servytur, aseguró, pretende orientar a sus empresas afiliadas para iniciar actividades en el marco de la estrategia de la nueva normalidad, que será una reapertura gradual, paulatina, ordenada, cauta y segura, con la implementación de una nueva cultural laboral en materia sanitaria y de protección de los trabajadores con énfasis en aquellos que son más vulnerables en caso de contagio del Covid-19.

“Este documento está dirigido para negocios como establecimientos comerciales, hoteles, restaurantes, sitios de paseos turísticos, espacios de reuniones, suministro de proveedores, eventos, transporte, y todas las actividades en las que se tenga atención directa con las personas”, subrayó.

Algunas acciones

José Manuel López expuso que entre las acciones recomendadas está evitar el hacinamiento en los espacios; garantizar la oferta permanente de agua potable, jabón, papel higiénico, gel con base de alcohol y toallas desechables para el secado de manos; así como establecer horarios alternados de comidas, baños y actividades cotidianas para reducir el contacto entre personas.

También, refirió, se incluye incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal, con el fin de reducir el contacto personal y la posibilidad de contagios, manteniendo una sana distancia.

De igual forma se recomienda evitar la realización de reuniones presenciales que no sean indispensables; limitar las interacciones en las filas de pago y en los servicios de transporte; programar las actividades no laborales a fin de que el horario de entrada y salida de las empresas no concuerde con horas de mayor afluencia de público, entre algunos de los puntos expuestos.