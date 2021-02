Se registra intensa nevada en la región norte del país

CIUDAD DE MÉXICO.- La mañana de este lunes se registraron temperaturas congelantes e incluso nevadas en la región norte del país, que causaron un apagón en zonas de Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila.

Según el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) el apagón se debió a un alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte del país, así como las salidas de centrales eléctricas de generación por la falta de gas natural y la pérdida de algunos elementos de la Red Nacional de Transmisión, a las 7:48 horas de este lunes se presentó un desbalance entre la carga y la generación en el norte y noreste del país afectando aproximadamente 6950 MW de carga.

La novena tormenta invernal de la temporada hizo bajar la temperatura hasta -6° Celsius en Coahuila, donde también se registró caída de nieve.

La conagua y Protección Civil de Coahuila había advertido que la nieve se presentaría la noche del 14 de febrero.

La nevada fue ocasionada por el frente frío número 35 y la masa de aire polar ártico que lo impulsa.

Para la región se pronostican fuertes lluvias, viento intenso y ambiente gélido.

Las autoridades prevén que continúe la caída de nieve y aguanieve en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Durango, Chihuhua y Sonora.

En Coahuila, debido a las condiciones del clima, fueron cerradas las carreteras 57, 2 y 9, así como el tramo de la Autopista Premier entre Allende y San Juan Sabinas.

La tormenta que ocasionó un brusco descenso de las temperaturas en la región norte de México y también ha causado estragos en el sur de EE.UU.

Las llanuras texanas quedaron cubiertas de nieve y hielo, causando una emergencia por cortes de luz. La tormenta invernal también obligó a cancelar vuelos y complicó el tránsito de vehículos.

Electric Reliability Council of Texas, o ERCOT, inició los cortes de luz alternos la mañana del lunes, de modo que miles de personas fueron sorprendidas por cortes breves en el suministro eléctrico mientras las temperaturas bajaban de los -6 grados Celsius y rondaban los -3 en la zona de Houston.

has declared an EEA 3. Energy conservation is critical. Rotating outages are underway to reduce demand on the electric system. We urge Texans to put safety first during this time. Traffic lights and other infrastructure may be temporarily without power. 01:25:40 150221