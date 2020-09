Se va Víctor Toledo “en armonía”

Habrá pronto un anuncio contra el uso del glifosato

Víctor Manuel Toledo Manzur informó que renunció a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) debido a su edad y cardiopatía, por la pandemia, y por la “alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Semarnat”, pero adelantó que, en los próximos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitirá un decreto para la prohibición gradual del glifosato y de otros 80 plaguicidas “altamente peligrosos”.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, el presidente López Obrador aseguró que la salida de Toledo Manzur se dio sin rupturas y en completa armonía.

“Estamos ya formalizando cambios en el gobierno. Se me presentó y acepté la renuncia, no con mucho gusto, de Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Víctor me dio sus motivos porque ya no puede continuar con el encargo de ser secretario de Medio Ambiente. Por esa razón tomé la decisión de nombrar a María Luisa Albores, que es también ambientalista. María Luisa me viene ayudando como secretaria de Bienestar, pasa ahora a ser secretaria de Medio Ambiente y para sustituir a María Luisa va a ascender Javier May, que estaba como subsecretario de Bienestar”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Toledo Manzur adelantó que retornará a sus actividades académicas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): “solo regresó a mi trinchera, la de siempre, que es la ecología política”.

“Soy el primero en lamentar esta situación, pero esta fue una decisión mía y de mi familia exenta de cualquier implicación política. Cuatro elementos se conjuraron: mis casi 75 años, una cardiopatía de más de una década que se estuvo complicando y resolviendo, la amenaza de la pandemia, y una alta conflictividad social y ambiental que se debe enfrentar desde la Secretaría de Medio Ambiente”, indicó.

Adelantó que el presidente López Obrador publicará en los próximos días un decreto sobre la prohibición del maíz transgénico y gradual del glifosato "al que deben de seguir otros 80 plaguicidas más, altamente peligroso, prohibidos en innumerables países, que marcará un parteaguas en la historia ambiental del país".

Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no destruirá el territorio “no vamos a costa de afectar el medio ambiente llevar a cabo un crecimiento de ningún tipo de límite, lo más importante es la salud del pueblo y eso lo debemos tomar en consideración”.

Una “exquisitez “

Ayer, durante la “mañanera”, el Presidente declaró que antes él pensaba que el estrés era una exquisitez de la pequeña burguesía, “pero no, sí existe y no todos estamos hechos para resistir presiones”.

Al referirse al estado de salud de Víctor Toledo, el mandatario afirmó que no está bien de salud:

“En efecto, presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente. Él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud, además, la actividad pública, el servicio público produce estrés”.

Y agregó: “Él es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista más culto y consecuente del país. Entonces me estaba ya informando de que no se sentía bien, porque no le estaba ayudando su salud y que pensaba renunciar”.

López Obrador señaló que desde antes que se generara la polémica por el agroquímico (que trascendió por un audio filtrado a la prensa), Toledo le dijo que no se sentía bien.— El Universal

Aplican cambio

Se anunció al titular de la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno federal.

Releva a David León

El Presidente informó que Pedro Zenteno Santaella será el director de Birmex, la nueva empresa, en lugar de David León Romero.

Videoescándalos

Zenteno Santaella es el actual director normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE. Inicialmente, David León fue propuesto por el Ejecutivo federal, pero cuando se dieron a conocer los vídeos donde entrega sobres con dinero a Pío, hermano de Andrés Manuel López Obrador, informó que no asumiría el cargo “en tanto se aclara la situación por la que atravieso”.