Se van a la Corte

Recurso legal de PAN, PRI y PRD por caso Zaldívar

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El líder nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que, junto con el PRI y el PRD presentarán una acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la aprobación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que incluyó un artículo transitorio para ampliar dos años el mandato de Arturo Zaldívar al frente de ese órgano y el Consejo de la Judicatura Federal.

De gira por Sonora, Cortés recordó lo que pasó en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde, dijo, “los salvajes” de Morena modificaron un transitorio de la ley que está muy por debajo de la Constitución, para ampliar el mandato al presidente del Poder Judicial, cuando la Carta Magna, en el artículo 97, dice que no se puede y sólo dura cuatro años en el cargo y que no hay forma de seguir más.

Asimismo, el líder panista dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiere contrapeso, no quiere equilibrio, y “nos está llevando a una dictadura porque quiere controlarlo todo y por eso la coalición Va por México recordará a todos que nuestro país no es una monarquía, sino una democracia”.

Advirtió que es muy peligroso lo que pasa en el país.

“Están concentrando poder de manera indebida, inconstitucional, tienen una mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, que desde 1997 ya nadie había tenido. Tiene mayoría para reformas y han abusado de ellas”, resaltó.

“Nos están llevando para atrás porque quiere controlarlo absolutamente todo”, dijo el panista.

“Nuestro país iba avanzando, pero lento, se cometieron muchos errores por los diferentes gobiernos, del PRI, del PAN, cometimos errores y mucha gente estaba muy desilusionada, decepcionada y por eso en el 2018 votaron por lo que ofrecieron, la esperanza. Pero hay muchísima gente hoy desesperanzada, muchísimos amlopentidos”, destacó.

Cortés explicó que la Coalición Va por México se ha comprometido a que ningún programa social se va a cancelar, más bien se quieren mejorar y transparentar.

“Que no quieran asustar a la gente, lo que queremos hacer es que se fortalezcan”, aseveró.

Por su parte, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió al presidente López Obrador que en vez de buscar extender su mandato, como lo ensayó al ampliar dos años la presidencia del ministro Arturo Zaldívar en la Suprema Corte, mejor debería aplicarse en lo que le queda de gobierno y cumplir lo prometido.

El diputado federal perredista Antonio Ortega, tras lamentar el papel vergonzoso de México ante las potencias mundiales en el marco de la “Cumbre de la Tierra” convocada por el mandatario estadounidense Joe Biden, emplazó al gobierno de AMLO a dejar las simulaciones y triquiñuelas, y que en lugar de buscar ampliar su mandato se aplique en lo que le queda de administración y aplique cuanto antes políticas de desarrollo sostenible.

“Lo que nos está quedando claro es que el gobierno no quiere reconocer que se ha quedado sin fondos, tal como acaba de evidenciar el Banco de México con los remanentes que se esperaban, y no puede comprometerse, como el resto del planeta, a emprender procesos de cambio de tecnologías limpias”.

AMLO // Reprobado

Desmantelamiento

Antonio Ortega, diputado federal perredista, enfatizó que el gobierno de López Obrador es totalmente responsable de la crisis que vive el país porque con sus argumentos de la austeridad franciscana y el combate a la corrupción se ha dedicado a desmantelar a las instituciones.

Sembrando Vida

Dijo que el proyecto estrella definido por el propio presidente en el ámbito del medio ambiente, Sembrando Vida, ha promovido la deforestación y de ello han dado cuenta organizaciones de la sociedad civil como la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, quienes señalan que para recibir los apoyos, agricultores talan amplias superficies de selva y bosque con especies que llegan hasta los 100 años de antigüedad.