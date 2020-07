Secretaría de Salud exhibe medicamentos que no sirven contra el Covid

MÉXICO.- La Secretaría de Salud compartió los fármacos que no cuentan con evidencia científica que sustente algún resultado favorable en el tratamiento del Covid-19.

¿Qué medicamentos se incluyeron en la lista?

Arbidol.

Oseltamivir.

Ivermectina.

Azitromicina.

Nitazoxanida.

Colchicina.

Antioxidantes.

Nanomoléculas de cítricos.

Dióxido de cloro.

Inmunoglobulina intravenosa.

Interferones.

“Realmente no se recomienda el uso de los fármacos que ven en la lista. No están indicados, no sirven y no existe evidencia de que tengan algún beneficio en pacientes ambulatorios de coronavirus, como tratamientos para prevenir o en pacientes con enfermedad grave por COVID-19”,dijo Simón Kawa Karasik, director general de Coordinación de los Institutos Nacionales de Salud

Asimismo, recalcó que estos medicamentos no ayudan en la lucha contra el covid, pero sí tienen efectos negativos en la salud de quienes los consumen.

¿Qué medicamentos se encuentran en observación?

También se compartieron los medicamentos que están en la etapa experimental para determinar si ayudan o no contra este virus.

Remdesivir.

Favipiravir.

Lopinavir.

Hidroxicloroquina.

Baricitinib combinado con Remdesivir. Tocilizumab, Sarilumab, Anakinr y Plasma convaleciente.

Las “gotas mágicas” de Olga Sánchez Cordero no son efectivas

Hace unos días, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que no usa cubrebocas porque se “protege” con nanomoléculas de cítricos. Sin embargo, según la información de la Secretaría de Salud, éstas no tienen ningún efecto positivo.