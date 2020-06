Secretario de salud de Chiapas llama "chafiretes" a recuperados e insulta a reportera

CHIAPAS.- El secretario de Salud de Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos, dijo que quien se enferma de Covid-19 queda "medio chafirete".

Una situación crítica en Chiapas

El funcionario estatal expresó lo anterior al descalificar las declaraciones del delegado estatal de la Cruz Roja en Chiapas, Francisco Alvarado Nazar, quien señaló que la situación de la pandemia es crítica en Tuxtla Gutiérrez, porque cada 90 minutos la institución recibe llamadas de personas con síntomas del nuevo coronavirus.

"Después de que te da Covid, dicen que no se recupera uno tan rapidito, queda uno medio chafirete, entonces tiene uno que agarrar la onda para volverse a incorporar", expresó el titular de Salud con un ademán de trastorno.

Pandemia en Chiapas, bajo control

El secretario Cruz Castellanos asegura que la pandemia está bajo control y que la ocupación hospitalaria no es mayor de 70 por ciento. Sus aseveraciones son rechazadas por personal sindicalizado de Salud que sostiene que los hospitales públicos están en el colapso.

El delegado Alvarado Nazar asegura que la Cruz Roja en la capital de Chiapas recibe llamadas de auxilio de colonias, principalmente del centro y el oriente, donde están las zonas más populares, que advierten de una situación crítica.

Acusan de comentarios misóginos

En conferencia de prensa, el Secretario de Salud enfrentó a una reportera quien lo cuestionó sobre cifras oficiales de contagios y defunciones que contrastan con datos expuestos en redes sociales.

"Toma nota, pero velo bien, para que te quede en tu cabecita bien grabado y grábalo, pa que no vengas tampoco con cuestionamientos absurdos; nomas que anda con mucha precaución, no te vaya agarrar por ahí (el Covid-19) y, no queremos eso, eres muy guapa, muy elegante para que te vaya a pasar algo", le respondió.

Reportera exige disculpas

La Asociación de Periodistas y Comunicadores de Chiapas exigió respeto a la labor periodística en la entidad, exigió disculpas de Cruz Castellanos por sus expresiones a las que calificó como amenazas y frivolidades en el marco de la pandemia, y además misóginas en contra de la comunicadora.

Más tarde, el funcionario estatal envío un video donde ofreció disculpas y afirmó que está luchando por tener un sector salud a la altura de la población chiapaneca.