Secretario de Salud ofrece disculpas a papás de niños con cáncer

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras decir que el desabasto de metotrexato no era una urgencia médica, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela ,se disculpó con los padres de los niños con cáncer que reciben atención en el Hospital Infantil de México Federico Gómez (HIMFG) y se comprometió a que no se repetirá una situación similar.

“Fue muy amable, se disculpó en varias ocasiones por lo que dijo y nos explicó que hubo una confusión entre la secretaría de Salud y Cofepris , pero que no se va a repetir. Aceptamos esa sentida disculpa porque esto no es un asunto de orgullo ni de soberbia, sino de que los medicamentos estén en el anaquel”, comentó Israel Rivas, padre de la niña Dana.

Entrevistado al término de la reunión, el padre de familia relató que fueron muy enérgicos en el sentido de que no quieren que haya desabasto de ningún medicamento y aunque confían en la palabra del funcionario, advirtieron que ante cualquier irregularidad saldrán a protestar.

“Enfatizamos en que no queremos que esto suceda de nuevo, sabemos que el abasto es de aquí a diciembre, en esa fecha, qué va a pasar, preguntamos al secretario, será que sufriremos de lo mismo y nos dijo con firme compromiso que no será así, que no es justo que nuestros hijos se queden sin el derecho fundamental de la salud y nos mencionó que es nuestro derecho exigirlo”.