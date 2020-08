MÉXICO.— La Secretaría de Turismo (Sectur) acusó que, con los recientes hechos acontecidos en el portal VisitMéxico, se pretende dañar su imagen y la de la plataforma, por lo que levantó una denuncia

"La Secretaría de Turismo expresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el portal VisitMéxico", dio a conocer esta tarde la dependencia que encabeza Miguel Torruco.

"Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables", informó la Sectur sobre VisitMéxico, considerada la puerta de entrada a la principal estrategia de promoción y digitalización turística del país.

Durante las últimas horas, la página www.visitmexico.com se convirtió en el centro de la polémica en redes sociales, pues usuarios reportan que los nombres de los destinos turísticos más importantes del país cambiaron sus nombres por una serie de palabras en inglés. "Warrior" en lugar de Guerrero, "Noble" en lugar de Hidalgo, "Turret" en lugar de Torreón...

Tras el cambio de nombres el expresidente Felipe Calderón publicó en su cuenta de Twitter: ¡ya dejen de poner a México en ridículo!

Por su parte, Armando Bojórquez, presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), reconoció a Miguel Torruco como una persona que toda su vida se ha dedicado al sector.

Pensé que era una mala broma lo de #VisitMexico pero es de verdad. Progreso es Progress, Tulum es Jumpsuit. What fart with that @VisitMex @FonaturMX @TorrucoTurismo ? What a bear!!! pic.twitter.com/nIzHAxhqA3