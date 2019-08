Segob y Cofece deberán atender denuncias contra asociación religiosa

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) deberán pronunciarse sobre las denuncias que recibieron contra las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado por violar la Constitución.

El juez segundo de Distrito en materia Administrativa en Nuevo León admitió a trámite una demanda de amparo en la que concedió una suspensión provisional.

Esa suspensión es para que la Segob, mediante la Dirección de Asuntos Religiosos, y la Cofece estudien las denuncias contra esa asociación religiosa.

A ese grupo se le acusa de realizar actividades económicas a pesar de que la Constitución se lo impide.

Asociación, con varios hospitales

Fuentes allegadas al caso informaron que, de acuerdo con la demanda de amparo, la asociación Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado es propietaria del Sistema de Salud Christus.

Dicha red cuenta con casi 60 hospitales en Chile, Colombia, Estados Unidos y México.

Esto, indica la demanda, está prohibido por mandato constitucional porque los hospitales Christus Muguerza son privados y no solo operan mediante los donativos que recibe la congregación religiosa.

Por ello, se presentaron las denuncias ante la Segob y la Cofece, instituciones que hasta el momento no se han pronunciado.

La suspensión provisional que concedió el juez de Nuevo León establece que ambas instancias deben responder a los denunciantes si darán entrada o no a sus quejas.

Ya tenía procesos judiciales

Esta no es la primera vez que los hospitales Christus Muguerza están involucrados en un litigio.

En abril pasado se envió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el caso de incomunicación y malos tratos del personal de la sucursal Conchita, en Nuevo León, en contra de una de sus pacientes que murió por negligencia médica.

Un familiar de la paciente acusó al Estado mexicano de no evitar esos agravios y no sancionar al hospital porque no ha reparado integralmente el daño a las víctimas de estos hechos ocurridos en 2015 como se le ordenó.

También la sucursal de Monterrey tuvo un caso de negligencia médica que recientemente resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los hechos ocurrieron hace 20 años cuando la entonces menor de edad Johanna Fisher Garza quedó cuadrapléjica.

Aunque la única detenida por el asunto confesó que alteró el expediente clínico de la joven por órdenes de sus superiores, la Corte determinó que el asunto prescribió.

La familia afirma que no obtuvo justicia.