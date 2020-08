''Seguimos detrás de ti'': el mensaje de una manta a Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nuevamente es víctima de amenazas en su contra, a dos meses del atentado en el que presuntamente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pretendía quitarle la vida.

El pasado 26 de junio, el secretario de Seguridad capitalino sufrió un atentado en Lomas de Chapultepec, en Ciudad de México, cuya autoría él mismo atribuyó al CJNG, pues asegura que este grupo del crimen organizado ya le había amenazado con anterioridad.

Tiempo después, sujetos encapuchados reiteraron las amenazas en su contra, a través de un vídeo que circuló en redes sociales. Esta semana, el mensaje fue a través de una manta colgada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

A narco-banner (narcomanta) was found hanging on the premises of Hospital Juárez with renewed death threats against Mexico City's police chief Omar García #Harfuch.#police #military #executiveprotection #tactical #security #guns #bodyguard #protection #mexico #cdmx #cartels pic.twitter.com/J9Y4tiUYvs