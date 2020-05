¿Qué es el semáforo epidemiológico? Así se reactivará México

MÉXICO.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, explicó que el semáforo epidemiológico para reanudar las actividades tras el coronavirus (Covid-19) sí estará a cargo de la Federación, pero también tendrá en consideración la realidad que vive cada estado de la República y por eso mismo será de carácter regional.

¿Qué es el semáforo epidemiológico?

El semáforo epidemiológico es la herramienta que el gobierno federal estableció como parte del plan para el retorno a las actividades, es decir, la “nueva normalidad” y el cual arrancará este 1 de junio.

¿Cómo funcionará el semáforo y por qué causó polémica?

El semáforo epidemiológico causó polémica porque, luego de tener una reunión con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Sánchez Cordero informó que este mecanismo estaría a cargo del gobierno federal aun cuando mandatarios como Diego Sinhue, gobernador de Guanajuato, ya establecieron su plan para reactivar a sus estados.

Entonces, ¿cómo sucederá la reactivación económica en el país?

La Secretaría de Gobernación explicó que "El semáforo va a ser regional porque no va a ser para toda la república, no podría ser para toda la República, no es lo mismo lo que está aconteciendo en el Norte que lo que está aconteciendo en el Centro, en el Sureste o en el Oriente de México o en el Poniente de México, es una situación totalmente distinta".

El semáforo sigue a cargo del Gobierno Federal

Asimismo la ministra en retiro explicó que el semáforo epidemiológico estará a cargo de la administración federal porque el Consejo de Salubridad General es presidido por autoridades de ese rango:

"El semáforo era un semáforo que iba a establecer la Federación, lo cual es cierto porque el Consejo de Salubridad General es una instancia donde está presidida por la instancia federal, está integrado por los gobernadores, académicos, la Academia de Medicina, la UNAM, el Politécnico, pero finalmente la rectoría del Consejo de Salubridad General es de la Secretaría de Salud federal, del Presidente (López Obrador), obviamente el Presidente preside, pero obviamente el Secretario de Salud es el presidente suplente".

Los colores del semáforo nacional y qué significan regionalmente

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que sólo habría un semáforo epidemiológico de carácter nacional, pero cada estado de la República tendría un color diferente dependiendo de sus circunstancias.

"Hay un solo semáforo nacional consensuado precisamente, para eso fue la reunión (con la Conago) y ya lo habíamos presentado antes con ellas y ellos, con los estados va a haber un diálogo muy fluido, los martes presentaremos el estado del semáforo para cada entidad federativa, cada entidad federativa obviamente va a tener un color diferente de acuerdo a como esté la epidemia. Entonces un solo semáforo es un solo instrumento", dijo el subsecretario.

Semáforo de riesgos

El semáforo tendrá cuatro colores, que indican el nivel de alerta y protocolo de cuidado para la ciudadanía.

Semáforo en rojo - máximo de alerta sanitaria

En esta etapa sólo están en operación las actividades esenciales. Incluye minería, construcción y fabricación de equipo de transporte

Semáforo en naranja - alto

En esta etapa se encuentran en operación actividades esenciales y de manera reducida, las no esenciales. Se debe tener máximo cuidado con los trabajadores vulnerables, como mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con inmunodeficiencia deprimida.

Semáforo en amarillo - intermedio

En esta etapa las actividades se encuentran acotadas en el espacio público y actividad económica plena.

Semáforo en verde - cotidiano

Reanudación de actividades escolares, sociales y de esparcimiento.

En esta etapa la actividad económica será plena, con la reapertura de bares y gimnasios, entre otros. También se incluye el regreso a clases.

El caso de Yucatán: ¿cómo será el semáforo regional?

El regreso paulatino a las actividades constará de tres de etapas, denominadas “olas”. La primera “ola” aún no tiene fecha de implementación.

Las “olas” serán determinadas por el Semáforo Estatal de Yucatán, que cada jueves hará público la SSY, y servirá para corroborar los datos sobre el comportamiento de la pandemia del Semáforo Federal Covid 19; así como cerciorarnos que este semáforo federal corresponda a la realidad de la pandemia en Yucatán.

Primera "ola" de apertura económica en Yucatán

En la “ola” 1, la cual todavía no tiene fecha de inicio, se prevé:

Apertura controlada de oficinas de corporativos , servicios profesionales y medios de comunicación .

, servicios profesionales y . Regreso a actividades de comercio al mayoreo, manufactura , servicios inmobiliarios y de alquiler y de alojamiento.

, servicios inmobiliarios y de alquiler y de alojamiento. Hoteles podrán operar al 10% de capacidad y sólo para hospedaje de trabajo.

y sólo para hospedaje de trabajo. Restaurantes, estéticas y clínicas de salud se limitarán a la actividad al 25% de su capacidad y sólo con reservación; estará prohibida la espera.

¿Cuáles son las condiciones para la reactivación en la primera "ola"?

En todos casos se establecerán horarios escalonados de apertura y cierre por sector. En todos los sitios que se incluyan en esta primera etapa se deberá procurar una distancia de 5 m2 entre las personas, por lo que comercios de menos de 150 m2 pueden atender sólo en la puerta y/o ventanilla. Asimismo, la actividad en los negocios de actividades no esenciales está prevista solo de lunes a viernes.

Hay un registro

Todos los negocios que quieran reactivar operaciones deberán registrarse en la página web que el Gobierno de Estado ha dispuesto para tal objetivo, en la dirección: reactivacion.yucatan.gob.mx

Los encargados de los negocios y sitios de trabajo que quieran volver a las actividades deberán llenar un formato y descargar y aceptar los protocolos correspondientes a su industria y giro. Los que se den de alta obtendrán un folio único para el seguimiento durante la reapertura.

La segunda "ola" hacia la "nueva normalidad" en Yucatán

En la “ola” 2 sucederá lo siguiente:

Hoteles podrán operar al 15% de capacidad y sólo para hospedaje de trabajo.

y sólo para hospedaje de trabajo. Restaurantes, estéticas y clínicas de salud se limitarán a la actividad al 50% de su capacidad y sólo con reservación; estará prohibida la espera.

En todos los sitios que se incluyan en esta segunda etapa se deberá procurar una distancia de 4 m2 entre las personas.

La tercera "ola" de reactivación

Así operará la “ola 3" .

Reapertura gradual escuelas y servicios educativos.

Abrirán s itios de entretenimiento y cultura , bares y centros comerciales , así como templos y actividades religiosas .

y , y , así como . Hoteles podrán operar al 25% de capacidad y ya podrán recibir turistas.

y ya podrán recibir turistas. La actividad de restaurantes, estéticas y clínicas de salud aumentará al 75%, siempre con reservación.

Otros estados que ya presentaron su "semáforo" de reactivación económica

Tamaulipas

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que será el gobierno del estado de Tamaulipas, a través del Comité Estatal de Seguridad en Salud, quien innorme criterios finales para determinar la apertura de algunos sectores productivos de la entidad.

"El comportamiento de la pandemia es similar pero nunca es igual, hay que entender que el comportamiento que se da en los estados y las ciudades fronterizas, es muy diferente a los que se da en centro y sur del estado, en consecuencia estaremos nosotros normando esos planteamientos, tomando las decisiones finales entorno como se estará siendo esta reapertura ", dijo.

Una reactivación económica por municipios

"No puede aplicarse un sólo semáforo para todo Tamaulipas, en cada municipio la situación con el Coronavirus es distinto y cada semana estaremos evaluando", agregó el mandatario. Destacó que el diálogo será permanente con las autoridades federales, y con la Secretaría de Salud, para revisar el comportamiento de la pandemia en la entidad y llegar acuerdos, "el color de semáforo para retorno gradual a la normalidad no puede ser igual en todo el estado".

Estado de México

El secretario de Salud estatal, Gabriel O’Shea Cuevas, reiteró que el Estado de México se mantiene en semáforo rojo, y adelantó que el pico de contagios Covid -19 podría durar dos semanas y media más, por lo que descartó el final del confinamiento para el próximo 1 de junio.

"Cuando uno revisa el tiempo de las fases, esta tercera tiene una meseta que dura dos semanas y media y luego empezará a bajar, pero esto yo creo que tendríamos que analizar el regreso a la normalidad a partir del 15 de junio, donde espero que ya vayamos en disminución".

Jalisco

El gobernador jalisciense afirmó que Jalisco seguirá su propio semáforo de indicadores con la medición de ritmo de contagios, capacidad hospitalaria y movilidad intraurbana e interregional, los cuales se encuentran en verde para iniciar actividades económicas el próximo lunes.

“Mientras estemos en verde estamos en condiciones de seguir con el plan de reactivación económica”, aseguró.

Si el semáforo cambia a amarillo, la Comisión de Salud evaluará acciones a seguir y en caso de entrar en rojo se tomarán decisiones para volver el aislamiento social.

“Hay respecto al gobierno federal y en Jalisco hay un solo semáforo que hemos construido en lo local, hay una sola estrategia, con la federación hay comunicación pero no sumisión”, subrayó.

Ciudad de México

Aunque hay un corredor de cuatro alcaldías de la Ciudad de México que concentran el mayor número de contagios por COVID-19, Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, descartó por ahora la aplicación de un semáforo epidemiológico regional.

Expuso que el semáforo se aplicará de forma homogénea en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Explicó que Ecatepec, en el Estado de México, e Iztapalapa, en la Ciudad de México, son las zonas de mayor densidad poblacional y, por lo tanto, con el mayor número de contagios por el virus.

"Hasta ahora no tenemos planteado un semáforo regional en la Zona Metropolitana del Valle de México. Pensamos que tiene que ser exactamente el mismo para la Zona Metropolitana", sostuvo.