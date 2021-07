Semáforo rojo del Covid en México ya no implicaría cierres absolutos

MÉXICO.- Aunque México cursa la tercera ola de Covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, señaló que no habrá cierres absolutos, puesto que los nuevos parámetros del semáforo de riesgo Covid presentados ante Conasa no consideran esta medida aún en color rojo.

No más cierres absolutos en semáforo rojo

"Hay lugares públicos que siguen abiertos, el confinamiento ya no implicará cierres absolutos como en la jornada nacional de sana distancia, esto tiene que ver con el semáforo de riesgo Covid, el jueves pasado presentamos ante el Consejo Nacional de Salud [Conasa] la iniciativa de modificación de ciertos aspectos de la metodología del semáforo de riesgo Covid, porque incluso en el color más alto de la escala ya no implicaría cierres absolutos".

Consideran reapertura de escuelas

El funcionario agregó que en esta tercera ola no habrá confinamientos como en marzo del año pasado, incluso se considera la apertura de centros educativos.

"Hay actividades públicas, en particular la educación, que no serán sujetas al cierre en el mismo contexto en que fueron consideradas las actividades económicas esenciales cuando el confinamiento fue severo, y entonces ahora no debe extrañar que haya espacios públicos abiertos, aun con el crecimiento epidemia, pero lo que sí es muy importante es que las distintas medidas de seguridad sanitaria se cumplan a cabalidad", dijo el funcionario.

López-Gatell enfatizó que los mexicanos ya están cansados del tiempo que ha durado la pandemia, por lo que no es viable un nuevo confinamiento.

"Vemos una sociedad cansada, fatigada de tener estos largos meses de epidemia, no puede haber otro confinamiento, lo que le podemos pedir a la sociedad en términos de reducción de la movilidad no es lo mismo que en febrero de 2020, no podemos forzar las cosas y que los mexicanos sufran las consecuencias, la diversidad social y económica tiene consecuencias y al país no es conveniente forzar un confinamiento".

El subsecretario advirtió que en la tercera ola la mayoría de las personas hospitalizadas son menores de 52 años y 97% no fueron vacunadas, por lo que llamó a los jóvenes a vacunarse, porque esto evita que la enfermedad se complique y reduce el riesgo muerte.

"Es muy importante tomarlo en cuenta, porque estos datos en conjunto muestran que la vacunación protege [de que sea] grave y riesgo de muerte [el Covid] y si tú eres una persona joven, también estás en riesgo. Vacúnate joven, es importante, aunque seas una persona sana", pidió.

Alistan nuevos parámetros del semáforo de riesgo Covid

En medio de la tercera ola de Covid-19 en México, la Secretaría de Salud presentó ante el Consejo Nacional de Salud (Conasa) el proyecto de los nuevos parámetros de medición del Semáforo de Riesgo Epidémico, que responden a la actual dinámica de contagios, hospitalizaciones y defunciones, así como de las edades principalmente afectadas por la epidemia, aspectos modificados por el avance de la política nacional de vacunación.

Sobre los criterios del Semáforo de Riesgo Epidémico, el director general de Información en Salud, Dwight Dyer Leal, explicó que la nueva propuesta metodológica aporta mayor amplitud a la continuidad de actividades socioeconómicas, privilegia el número básico de reproducción o Rt y las tasas en tendencias de hospitalización y mortalidad como indicadores de alerta temprana para tomar medidas conforme se eleva el riesgo.

Gobernadores aplicarán medidas

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, consideró que el nuevo sistema de evaluación será un instrumento útil para la implementación, disposición de medidas sanitarias y conducción de la epidemia por parte de autoridades estatales.

Aclaró que es competencia del gobierno federal elaborar e instruir los lineamientos por ser materia de salubridad general y los gobernadores tienen la responsabilidad de aplicar las medidas de acuerdo con el semáforo.

Asimismo, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, precisó que la comunicación de riesgos es una de las medidas no farmacológicas más importantes para el control del virus, pero debe ser contundente y constante de acuerdo con el nivel de riesgo epidémico para reducir la movilidad comunitaria y mejorar la aceptación de la vacuna contra Covid-19.

