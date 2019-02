Semanario señala que es necesario derribar los muros

Llamado al diálogo

CIUDAD DE MÉXICO.— La Arquidiócesis Primada de México meditó sobre el valor del diálogo, el cual es como un “terreno común para construir con firmeza”

A través del editorial del semanario “Desde la Fe”, la Iglesia católica expone que el diálogo es “un tesoro cada vez más estimado: democracias, corporativos, empresas, deportistas, políticos y cuantos nos digamos civilizados, le apostamos a éste como medio de crecimiento”.

“El diálogo implica el pleno reconocimiento del otro y de su libertad, y el consiguiente compromiso de empeñarnos para que sus derechos fundamentales sean siempre respetados, sin que esto signifique perder la propia identidad para complacer al otro”, señaló el texto.

El editorial expuso que el país avanzó, en “múltiples ocasiones”, por el camino de las armas, sin embargo, destacó, “ha sido el diálogo el que nos ha dado las auténticas transformaciones. Cuando los que son diferentes se han sentado a dialogar, hemos ganado como nación”.

La Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el cardenal Carlos Aguiar Retes, destacó que para alcanzar el diálogo es necesario “derribar un muro que hemos construido a partir de la negativa al diálogo, o peor aún, de la simulación”.

“En las redes sociales, debates públicos, pláticas de café, con la familia o los amigos, a veces pareciera que hemos olvidado este principio”, agregó.

“Histórico viaje”

La Iglesia rememoró el “histórico viaje” del papa Francisco a Abu Dabi, en donde el Santo Padre “nos recordaba que la fraternidad se fundamenta en las raíces de nuestra humanidad común. ‘Todos son igualmente valiosos a los ojos de Dios. Porque Él mira a la familia humana con una mirada benevolente que incluye’”.

El texto menciona que el individualismo es el enemigo de la fraternidad, como señaló el Pontífice, “que se traduce en la voluntad de afirmarse a sí mismo y al propio grupo por encima de los demás”,

Y agregó que “una de las grandes amenazas del diálogo es la simulación: ‘no se puede proclamar la fraternidad y después actuar en la dirección opuesta’”.

El editorial consideró que actualmente es “urgente” el diálogo, ya que las “palabras como violencia, corrupción, pobreza e inseguridad son de uso frecuente”.

“En el mismo encuentro en Abu Dabi, el Papa lanzó una dura frase que nos debe calar en lo más profundo: No hay alternativa: o construimos el futuro juntos o no habrá futuro”, expuso.

“Abramos nuestra voz y corazón al diálogo, y hagámoslo orgullosos de nuestra identidad católica. Y al hacerlo, no olvidemos el poder de la oración, pues como lo ha dicho el Santo Padre, “la oración hecha con el corazón es regeneradora de fraternidad”, concluyó el texto.

Llamado al diálogo

En otro tema, el cardenal Carlos Aguiar Retes llamó a la población a no basar su dicha en el mundo material y buscar el enriquecimiento de su vida espiritual para lograr una felicidad verdadera que no esté atada a la superficialidad del mundo.

Monseñor Aguiar explicó que esa parte es el verdadero sentido de las bienaventuranzas y no necesariamente significa que “el pobre porque es pobre, es dichoso”, sino que su felicidad no se basa en aspectos materiales, por ello no se limita al hecho de poseer algo.

En este sentido, destacó el cardenal, están también el hambriento, el que llora y al que recibe bullying, el que es blanco de insultos o maldiciones que no se merece y son injustas, ellos “serán dichosos no por lo que están viviendo sino porque dentro de ellos está viviendo el espíritu de Dios”.

Explicó que eso significa que por lo mismo que no se basan o confían en el mundo material para lograr su felicidad, no están atados tampoco a las circunstancias que significan las carencias de este mundo.

Aclaró que no se trata de que sean malas las riquezas que podamos obtener de la naturaleza, sino que basemos toda nuestra razón de ser en lo que podamos obtener de la naturaleza, dejando aparte nuestro lado humano y espiritual.— Megamedia y Notimex

Expuso como ejemplo nuestra costumbre de hacer peregrinaciones, cuyo trasfondo lleva una gran enseñanza para el mexicano: “Sabemos que tenemos que llegar al objetivo de nuestra peregrinación y en el camino podemos tener muchas circunstancias adversas”.

Sin embargo, a pesar de dichas adversidades, no nos quedamos ahí, sino que las superamos para llegar a la meta. En efecto, en cada peregrinación ha situaciones adversas, pero el objetivo de llegar nos da la fuerza para no decaer o quedarnos en el camino.

Este ejemplo ayuda a entender por qué tenemos que generar esta experiencia de confianza en Dios, afirmó.