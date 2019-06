Seminarista murió durante un “juego”

Niegan motivos pasionales en el crimen del joven

CIUDAD DE MÉXICO.— La procuradora Ernestina Godoy Ramos negó que el asesinato de Leonardo Avendaño haya sido por motivos pasionales, y afirmó que en el caso se cuenta con varias líneas de investigación.

Entrevistada en el marco de la implementación de cámaras en comercios en el Centro Histórico, añadió que con base en el protocolo de necropsia todavía no se sabe si Leonardo murió en la casa del sacerdote señalado como presunto homicida o en el paraje del Ajusco en donde fue encontrado.

Ello, debido a que el protocolo de necropsia ofrece un intervalo de horas, “pudo haber sido en cualquiera de los dos lados”, comentó la funcionaria e indicó que aún faltan más imágenes para consolidar el caso.

Sin querer reconocer la existencia de más cómplices, Ernestina Godoy señaló que “hay muchos indicios que estamos trabajando y que pusimos a disposición de un juez de control”.

Por otro lado, mencionó que el vehículo en donde circulaba el cómplice del sacerdote Francisco Javier “N”, siguió la ruta de la camioneta del estudiante Leonardo Avendaño, desde el domicilio del imputado hasta el lugar en donde posteriormente dejarían el cuerpo.

Al ser consultada sobre la participación de dicha persona, refirió que aún continúan analizando las imágenes de las cámaras, las cuales no les han arrojado mayor información, pero que ya buscan a la persona que ayudó a escapar al sacerdote.

“Se iban siguiendo, pero las imágenes que tenemos no se ve mayor situación y no hemos podido tener algunos testimonios. Estamos buscando, seguimos las investigaciones, no porque ya pusimos a disposición del juez y nosotros ya dejamos nuestro trabajo”, dijo.

Por otro lado, el portal “La Silla Rota” tuvo acceso a los peritajes y testimonios asentados en el expediente FCIH/1/UI-1C/D/00108/06-2019, los cuales señalan que padre Francisco Javier “N” presuntamente asfixió a Leonardo por un “juego” que se salió de control.

El cuerpo del joven no presentaba huellas de violencia de otro tipo o de intento de defensa.— Notimex, El Universal y La Silla Rota