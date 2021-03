CIUDAD DE MÉXICO.- El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, pidió a la población no salir de vacaciones en este periodo de Semana Santa para evitar una tercera ola por Covid-19.

"Si puedes no salir de tu domicilio, no lo hagas porque puede presentarse un tercer rebrote o una nueva emergencia sanitaria, si no tenemos cuidado".