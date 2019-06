Senador Ramírez Marín “pide actuar”, ante petición del PAN sobre informes migratorios

CIUDAD DE MÉXICO.- El Partido Acción Nacional (PAN), solicitó en la sesión de la Comisión Permanente, la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, por haberles llamado “fifís” a los elementos de la Policía Federal.

Por su parte, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), urgió a tomar medidas de acción en lugar de pedir informes.

El senador Damián Zepeda pidió incluir en el punto de acuerdo; donde se pide al INM un informe sobre las acciones para contender los flujos migratorios en el norte y sur del país, un exhorto al Ejecutivo federal, para destituir a Garduño, por violar los derechos humanos y laborales de los policías federales, pues no basta con “una disculpa”.

En Punto: Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, le respondió a quienes criticaron que los policías federales estén durmiendo a la intemperie #EnPunto con @DeniseMaerker Mira el programa completo https://t.co/BqzWCtL7kx pic.twitter.com/56w6652R6B — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 21 de junio de 2019

“Estamos solicitando la destitución del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, porque no tiene la capacidad, ni la intención siquiera de llevar al cabo su trabajo de manera profesional y con un trato digno para los policías y para todos los elementos de Migración en México”.

“Ya quisiera ver yo que no solo un día, sino semanas, estuviera el señor Garduño en las condiciones en las que quiere que trabajen los policías federales. No, no es correcto y no, no es de ‘fifís’, como se atrevió a decir en un absurdo el titular del Instituto Nacional de Migración el exigir condiciones humanas”.

Urge tomar acción: PRI

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que lo que se tiene que hacer de inmediato es presentarse en las estaciones migratorias, reunirse con los presidentes municipales y gobernadores, y dejar de pedir informes.

El senador @jc_ramirezmarin se pronunció desde tribuna a favor de llamar al titular del @INAMI_mx a rendir cuentas a la soberanía del @senadomexicano sobre la acciones y consecuencias de la estrategia para atender la crisis migratoria a la que México se está enfrentando. pic.twitter.com/egz5GLZulY — Senado PRI (@Senado_PRI) 26 de junio de 2019

“Es vergonzoso que un solo senador mexicano no haya pisado los centros de detención. Es vergonzoso que estemos hablando desde aquí, como si fuéramos a resolver en remoto de las cosas que están sintiendo en carne viva personas, seres humanos ahí. La geografía no va a cambiar, seguiremos teniendo una inmensa frontera con los Estados Unidos y una frontera que va mucho más allá del territorio con los centroamericanos, hablan como nosotros, visten como nosotros, son tan pobres como nosotros, y hoy están sufriendo tanta violencia como nosotros”, anotó desde tribuna.

Aprueban un “grupo plural” de trabajo

El pleno de la Comisión Permanente desechó la propuesta del panista Damián Zepeda, y resolvió aprobar un punto de acuerdo para exhortar al INM a enviar un informe respecto a las acciones realizadas para garantizar la seguridad personal de los migrantes y menores no acompañados que se encuentran en las estaciones migratorias al sur y norte del país.

También avaló constituir un grupo plural de trabajo que dé seguimiento a los acuerdos celebrados entre México y Estados Unidos el 7 de junio, tal es el caso del migratorio.