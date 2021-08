Senadores preparan respuesta

Califican como inconstitucional la revocación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— La oposición en el Senado alista una acción de inconstitucionalidad contra la ley reglamentaria de revocación de mandato, si Morena insiste en que este ejercicio sea un refrendo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, expuso que Morena debe honrar su palabra y convocar a una mesa de trabajo plural, como se comprometió, en donde con apego a lo que marca la Constitución se construya y se acuerde una ley reglamentaria.

La senadora dijo que el dictamen avalado por la mayoría de Morena en las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos, Segunda, es violatorio de la Constitución y de los acuerdos políticos construidos en el Senado.

“La pregunta claramente viola la Constitución. Nosotros buscamos empoderar a la ciudadanía a través de la posibilidad de terminar anticipadamente el mandato del titular del Ejecutivo cuando se pierde la confianza ciudadana, lo que está planteado con esta pregunta Morena es una ratificación de mandato”, indicó.

Claudia Ruiz Massieu agregó que si Morena con su mayoría insiste incluso en el periodo ordinario, de esta manera sacar la ley de revocación de mandato, “seguramente nos veremos en la Corte con una acción de inconstitucionalidad”.

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, expuso las inconsistencias que esta ley presenta. “No es menor el asunto de que no haya una previsión financiera, no es menor el asunto de que no se esté hablando con precisión de que el cómputo le corresponde al INE, no es menor el asunto de la propaganda y difusión”.

Dijo que la pregunta es que no estamos cumpliendo con la disposición constitucional, es simplemente cambiar la redacción.

“Está formulada en el sentido de debe continuar, esa es una ratificación y lo que se debe de plantear es si debe terminar, que es la revocación”, indicó.

Argumentó que obviamente se nota un sesgo, por lo que “seguramente va a acabar en un estudio de análisis de constitucionalidad”.