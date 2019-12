Senadores rechazan el perdón otorgado a juez en el caso Abril Pérez

MÉXICO.- Senadores de Morena y del Partido Acción Nacional (PAN) se manifestaron en contra de que el Poder Judicial otorgara el perdón al juez Héctor Jiménez López; siendo el responsable de ordenar reclasificar de tentativa de feminicidio a violencia familiar el caso de Abril Pérez Sagaón; asesinada el 25 de noviembre pasado.

De acuerdo con las primeras versiones, el exesposo de la occisa, Juan Carlos García, habría contratado a sicarios para asesinar a Abril con un arma de fuego. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán (Ciudad de México). Juan Carlos tenía una acusación previa por violencia luego de que atacara a Abril con un bat y un bisturí cuando dormía en su domicilio; en enero pasado.

Desde su escaño, el senador morenista Martí Batres Guadarrama expresó su más enérgico rechazo y condena al perdón otorgado por el Poder Judicial al magistrado Héctor Jiménez López.

“Si el magistrado Jiménez López hubiera actuado correctamente, lo más probable es que no estaríamos lamentando el feminicidio de Abril. El Poder Judicial debe sancionar al magistrado para que se entienda que no pueden tolerarse los feminicidios”.

Añadió que se debe comprender que México ya no es un país de intocables, y pidió que esta condena conste en el Diario de Debates y, en su caso, el Senado actúe en lo que le corresponda.

También desde su escaño, el senador panista Víctor Fuentes Solís se sumó a la condena de Batres Guadarrama, y agregó que el magistrado debe ser retirado inmediatamente de sus funciones.

“No puede estar continuando con sus labores, pone en peligro su criterio, su manera de operar. Pensemos que no está siendo sujeto a actos de corrupción, lo cual, pues obviamente tenemos nuestras fundadas dudas, pero funcionarios del Poder Judicial que obren, que determinen como él, no deben ser parte obviamente de un Poder Judicial”.