Por varios frentes buscan frenar a Rosario Piedra

El nombramiento de Rosario Piedra deja varias dudas

Activistas e integrantes de organizaciones de defensa de los Derechos Humanos cuestionaron la legitimidad en el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Diana Iris García, de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México; e Itzel Checa, del colectivo CNDH Autónoma, coincidieron en que independientemente de la importancia de la familia Piedra Ibarra en la búsqueda de desaparecidos en el país, la cercanía de la nueva ombudsperson con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, lanza señales negativas.

“Sabemos quién es y no tenemos nada en contra de ella, pero deja mucho qué desear el proceso: poco veraz y con muchas arbitrariedades. No llega con la legitimidad que debería, la persona que llega debió hacerlo de otra forma”, opinó Diana Iris García. “Se debió haber repuesto la votación, eso nos habría dado más confianza a nosotros como víctimas”.

Javier Sicilia no dudó de su capacidad y lo que ha significado su lucha por los derechos humanos, el problema es la forma en que llegó al cargo: el proceso “viciado” genera desconfianza y la ombudsperson debe ser respetada por todo el país.

Sicilia lamentó el hecho, “sobretodo luego de que su madre, Rosario Ibarra de Piedra, dejara en custodia al Presidente la medalla ‘Belisario Domínguez’ hasta que se resuelva la crisis de desapariciones en el país”.

“Un ombudsman tiene que ser respetado por la nación entera no nada más por una fracción, nos deja un terrible sabor de boca. También da un mal ejemplo de todo lo que ha defendido López Obrador y la 4T: la honestidad, la transparencia, la dignidad en la política. A todas luces el proceso fue malo, pésimo, no da confianza y mancha la lucha de la familia. No solo es el desaseo en la forma de llegar a la presidencia de la CNDH, además ella misma perteneció a Morena, un partido político. La ombudsperson no debe tener ningún vínculo partidista para que tome el camino de las víctimas frente al gobierno”, expresó.

A su vez, Itzel Checa consideró que el proceso de elección no cumplió con tres garantías de certeza jurídica, confianza y legitimidad.

Calificó de “lamentable y vergonzosa” la actuación del Senado así como un “mal mensaje” sobre el cumplimiento de su obligación para respetar y promover los Derechos Humanos.

“Hasta la fecha no sabemos las motivaciones, razones o justificaciones para hacer a la titular idónea para el cargo. El Senado nunca dio explicación. La Junta de Coordinación Política privilegió más los acuerdos cupulares y todos los partidos respaldaron un proceso que no fue transparente y no explicaron las decisiones. Quedamos con dudas en términos de legalidad y legitimidad del nombramiento”, dijo.

Renuncia

Alberto Manuel Athié Gallo renunció a su cargo como integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en rechazo al procedimiento mediante el cual fue electa presidenta Rosario Piedra Ibarra.

Athié Gallo —uno de los 56 candidatos a presidir la CNDH— indicó que solicitará amparo por la violación de sus derechos en el proceso, y afirmó que de ser necesario acudirá a instancias internacionales “para que se resuelva este asunto tan delicado”.— El Universal y Notimex

Desconcierto Acusan falta de sensibilidad

Agrupación de periodistas presentó una queja contra la nueva titular de la CNDH:

Ante… la CNDH

El colectivo Periodistas Desplazados México interpuso una queja ante la CNDH y calificó de lamentables las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra sobre los asesinatos de periodistas.

Respondió con una pregunta

Tras su designación en el Senado, la nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue cuestionada sobre la situación de violencia que enfrentan los periodistas mexicanos, a lo que ella respondió: “¿Han asesinado a periodistas?”. El colectivo, respaldado por la organización Artículo 19, consideró que la respuesta “vulnera los derechos humanos de las víctimas y sus familias , que han sufrido en carne propia la violencia extrema”.