SEP de Puebla reintegra a la Federación el dinero no ejercido

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal)— Aunque al gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta le han dicho que el gobierno del estado no ha reintegrado recursos a la Federación por programas no ejecutados o fondos federales no ejercidos durante 2020 y el primer semestre de 2021, la verdad es que sí.

Entre las dependencias estatales que se han visto obligadas a devolver dinero a la Federación figuran la Secretaría de Educación Pública a cargo de Melitón Lozano Pérez.

Para comprobarlo el gobernador Barbosa solo tendría que pedir informes de las transferencias bancarias que la SEP Puebla ha realizado a cuentas del gobierno de la República por recursos no ejercidos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Recordemos que cualquier docente puede descargar sus recibos de pago a través de Mi Portal Fone, la plataforma digital habilitada por la Federación.

Solo por este Fondo la SEP Puebla ha reintegrado a la Federación más de 160 millones de pesos.

No lo cuente en voz alta, pero a ciertos personajes de la Cuarta Transformación, muy influyentes en el ánimo presidencial, no les ha caído, pero ni tantito bien las versiones de que Roberto Gil Zuarth y su despacho asesoran al gobernador Miguel Barbosa en diversos asuntos clave de su administración.

Dichas versiones estarían siendo corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), instancias que desde hace algunos meses vienen investigando las operaciones, movimientos financieros, cuentas y depósitos bancarios del ex senador panista y su despacho.

Gil Zuarth, quien fue secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y compañero de Miguel Barbosa en el Senado, es un personaje que no goza de los afectos del presidente ni de uno de sus principales operadores en el combate a la corrupción Santiago Nieto Castillo. Gil Zuarth, quien fue secretario particular del presidente Felipe Calderón Hinojosa, y compañero de Miguel Barbosa en el Senado, es un personaje que no goza de los afectos del presidente ni de uno de sus principales operadores en el combate a la corrupción Santiago Nieto Castillo.

