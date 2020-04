Serenata para abuelita de Culiacán en cuarentena se vuelve viral (vídeo)

Él tiene 83 años. Los cumplió en enero de 2017 y sus hijos le hicieron una fiesta. Ella cumplió 80 esta semana en medio de la contingencia y el resguardo domiciliario por el coronavirus Covid-19.

No hubo festejo. No se podía. Sus familiares no pudieron abrazarla. Sin embargo, se las arreglaron para que la abuelita tuviera un cumpleaños inolvidable.

Los hechos ocurrieron en Culiacán, Sinaloa, y fueron grabados en vídeo el cual ya es viral. Los hijos y nietos del matrimonio Laura Garzón les llevaron serenata a los abuelos, a quienes no pueden visitar a fin de procurar la sana distancia para los octogenarios.

Te puede interesar: Niño de Mérida no tuvo fiesta: le hacen una caravana de cumpleaños

La pareja salió al balcón a escuchar a los músicos y él sacó a bailar a su esposa, quien llegó a sus 80 años. Abajo, a bordo de sus autos, los familiares gritaban porras y gritos de felicitación, mientras grababan el emotivo baile de la pareja. Ellos conmovidos agradecían el momento a su prole.

En redes sociales el vídeo se propagó con una información errónea. Que era el aniversario de la pareja y que ocurrió en Ciudad Obregón, Sonora. No fue así. Una de las hijas del matrimonio, Gicela Ivonne, precisó la información. Como sea, el aniversario 80 de la señora Garzón está dando vuelta a la red.

Síguenos en Google Noticias