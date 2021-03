Sergio Mayer pide visibilizar abuso sexual a hombres por caso de su hijo

CIUDAD DE MÉXICO.-Sergio Mayer se lanzó otra vez contra Natalia Súbtil, madre de su nieta Mila.

El diputado recordó la época en la que la modelo brasileña se embarazó de su hijo cuando era menor de edad, pues Súbtil tenía diez años más que Sergio Mayer Mori.

El político aseguró que la justicia debe ser igual para hombres y mujeres, procurando la defensa legal para ambos, pues, dijo, su hijo fue víctima de abuso sexual.

“Mi hijo fue violentado, tenía 17 años y abusaron de él, mi hijo fue violentado siendo menor de edad. Si Sergio hubiera tenido 28, hubiera estado casado y se mete con una niña de 17 años, ¿qué hubiera pasado?”, dijo durante su encuentro con diversos reporteros.

¿Una doble moral?

Posteriormente, Sergio Mayer añadió que para su hijo no existió algún tipo de abuso, pues él le dijo que quiso tener relaciones sexuales con Natalia. “Mi hijo dice ‘es que fue consensuado’, pero ¿está correcto?... entonces si estamos buscando equidad e igualdad, seamos correctos y no tengamos una doble moral, a veces sí, a veces no”, concluyó el ex Garibaldi.