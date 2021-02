Sexagenario se quita la vida; en una carta responsabiliza a un banco y a AMLO

Gerardo “N”, de 63 años, decidió terminar con su vida el pasado fin de semana en su domicilio ubicado en el municipio de Huehuetoca, Estado de México; presuntamente después de que Banco Azteca vaciara de su cuenta los ahorros de toda su vida.

El cuerpo del sexagenario fue detectado por cámaras del C5, cuando colgaba del techo del edificio donde rentaba una habitación. Aunque los paramédicos llegaron al lugar, solo pudieron corroborar que ya no tenía signos vitales.

Junto a él dejó una cartulina que se presume es una carta póstuma en la que explica las razones que lo llevaron a acabar con su vida.

“Para las autoridades, con todo respeto doy a conocer que es mi voluntad quitarme la vida, ya que el personal del Banco Azteca me vació mi cuenta de ahorro, la cantidad de un millón diez mil pesos”, se lee en el mensaje escrito presuntamente por Gerardo “N”.