Sexto Rally Maya México culmina con éxito

BACALAR (Infoqroo).— La sexta edición del Rally Maya México (RMM) concluyó de manera exitosa, luego de que los 110 autos clásicos y antiguos recorrieran un total de 1 mil 400 kilómetros desde Uxmal, Yucatán, hasta Chetumal, la capital de Quintana Roo.

El sábado por la mañana, los 220 pilotos y copilotos visitaron la zona arqueológica de Dzibanché, punto importante para la cultura maya en la parte sur de Quintana Roo. Ahí pudieron disfrutar de la zona de transición entre la selva baja del norte de la Península de Yucatán y la selva tropical lluviosa de El Petén. El asentamiento ocupa una extensión de más de 40 km2.



La comida de premiación tuvo como escenario la espectacular “Laguna de los siete colores”, en Bacalar, donde se entregaron reconocimientos a patrocinadores, se premió a los ganadores de la sexta etapa, a los de cada categoría y se dio a conocer al auto ganador de esta sexta edición.

El evento protocolario fue encabezado por Benjamín de la Peña Mora, CEO y fundador del RMM, quien se mostró satisfecho por la realización de este importante evento,

“Me siento muy satisfecho, pero aún no termina, todavía tenemos que mandar los automóviles a su lugar de origen, todos tenemos que trabajar mucho, mi gente no ha descansado y seguirá trabajando el día de mañana, pero me siento muy satisfecho la gente está muy contenta”, indicó.



Asimismo, dijo que lo más importante es que los participantes de México y de otras partes del mundo están muy contentos y que el evento fue un éxito, con difusión adecuada de la Península de Yucatán y los lugares visitados. “Turísticamente se hicieron cosas muy buenas y eso para mí es un gusto”, expresó.

Los ganadores del Rally Maya



Gilles Pierre, director de Carrera del RMM 2019, anunció a los ganadores de la sexta y última etapa, los cuales quedaron de la siguiente manera:

Categoría “A”, Cristián Delaporte y Mirta Sanna con 147.1 puntos (#02 Ford); categoría “B”, Fernando Barbachano y Juan Enrique Ortega, con 200.5 puntos (#55 Land Rover; categoría “C”, Roberto Candiani y Jorge Candiani, con 61.7 puntos (#35 Mercedes Benz); Categoría “D”, Lucía Elvia del Rivero y Juan Manuel García, con 63.5 puntos (#103 Mercedes Benz).

El auto marcado con el número 100, tripulado por José Antonio Argimbau Valles y Rodrigo Baz Acosta ganadores absolutos de la VI Edición del Rally Maya México de autos antiguos.



Los ganadores absolutos de cada categoría fueron los siguientes: categoría “A”, Cristián Delaporte y Mirta Sanna, con 1052.6 puntos; categoría “B”, Fernando Barbachano y Juan Enrique Ortega, con 3150.7 puntos; categoría “C”, Roberto Candiani y Jorge Candiani, con 530.8 puntos; categoría “D”, José Antonio Arguimbau y Rodrigo Baz, con 427.4 puntos (#100 Porsche).

El auto ganador de esta sexta edición del RMM fue el #100 un Porsche 911 de 1978, pilotado por José Antonio Arguimbau y Rodrigo Baz, quienes recibieron el “corazón del Rally Maya”, que los acredita como monarcas del Rally Maya 2019. Cabe mencionar que el trofeo de campeón es obra del artista Rodrigo Vargas, de la capital del país.