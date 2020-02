SFP: AMLO es el presidente más feminista de la historia contemporánea

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, dijo que en el tuit donde escribió sobre la convocatoria de grupos feministas para hacer un paro nacional el próximo 9 de marzo, habló de "lavar trastes" como una ironía para llamar la atención.

A través de su cuenta de Twitter, Irma Eréndira Sandoval escribió que la "evidente ironía de 'lavar trastes' fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita a las mujeres a escondernos en el espacio privado en lugar de salir a tomar el espacio público".

Pues a mí lo que me sorprende, querida @LydiaCacho, es que reproduzcas las manipulaciones de los medios, sobre todo tú que fuiste víctima de tantas.



La evidente ironía de “lavar trastes” fue precisamente para llamar la atención de lo retrógrada de una convocatoria que invita... https://t.co/CLVUeUZGa8 — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

Responde a críticas en hilo de Twitter

Mediante un hilo en la red social, la secretaria de la Función Pública respondió a las críticas hechas al gobierno federal por sus señalamientos al movimiento feminista y aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador "es el Presidente más feminista de la historia contemporánea".

Por cierto, el Licenciado @lopezobrador_ no es “mi presidente” sino el de todas las mexicanas y, aunque les duela, es el Presidente más feminista de la historia contemporánea... — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

Señaló que quien crea que López Obrador y su gobierno "son adversarios a la digna causa de las mujeres se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses".

...Quien crea que @lopezobrador_ y su gobierno somos adversarios a la digna causa de las mujeres se presta a la estrategia de golpe blando promovida por los peores intereses.



Saludos respetuosos a tu digna lucha @lydiacachosi — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) February 23, 2020

Irma Eréndira pide un paro de hombres

Ayer, la secretaria de la Función Pública pidió que el 9 de marzo "los hombres se queden en casa, no tuiteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz", ante el paro de mujeres que se planea para ese día. A través de Twitter, la funcionaria demandó que en esa fecha se lleve a cabo un #parodehombres.

Hizo un llamado a las mujeres para salir y ocupar el espacio público y que los hombres se queden en casa.

"Para sacudir a este país este 9 de marzo, en lugar de que nos quedemos en casa tentadas a lavar platos y arreglar la ropa, salgamos y ocupemos el espacio público sólo para nosotras".

Síguenos en Google Noticias