"Si Calderón tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa": Damián Alcázar

MÉXICO.— Durante una entrevista con los conductores de “Los Periodistas”, el reconocido actor mexicano, Damián Alcázar aseguró que a México le fue muy mal durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

Y agregó que ya debería dedicarse a otra cosa que no sea la política, pues cuando gobernó convirtió al país en “una bolsa de violencia terrible”.

“Este señor (Felipe Calderón), si realmente tuviera dignidad, se dedicaría a otra cosa. No consiguió hacer del país más que una bolsa de violencia terrible, infame (...) ¿Por qué insiste? Que se dedique a otra cosa. Para ser Presidente no tuvo la capacidad de sacar al país”, dijo durante la charla con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez.

"Deberían haber sólo dos o tres partidos"

Damián también mencionó que si Calderón tiene seguidores todavía es porque se vieron beneficiados durante su periodo. Y que solo deberían haber sólo dos o tres partidos, ya que el dinero que se quiere llevar a su partido es “presupuesto que necesitamos para otras cosas”

“La gente sabe qué pasó en su sexenio. Tiene seguidores porque tal vez se vieron beneficiados durante su periodo. Qué mal le fue a México (...) Deberían haber sólo dos o tres partidos”, añadió el protagonista de 'La Ley de Herodes'.

"Sabía de la corrupción"

Alcázar también afirmó que el expresidente de México sabía de la corrupción, por lo que no debería seguir. Añadió que en México no existe la oposición porque no hay pensadores, y que el crecimiento es de los adinerados, pues los de abajo nunca han importando.

“No sirve para Presidente. ¿Cómo es posible? Por supuesto que sabía de la corrupción. El nieto de Felipe se lo dijo personalmente (...) No debería seguir, se perderá dinero”.

“En México no existe la oposición porque no hay pensadores. Todos han jugado sucio. No hay crecimiento si entendemos que el crecimiento es de los adinerados, de los comerciantes… Los de abajo nunca han importando, ahora es que empiezan a tener importancia para la gente al mando del país. Hay que darles la oportunidad de que vivan mejor”.

Nuestro país por años ha estado en manos equivocadas

Damián Alcázar señalo que México es un cuerpo infectado y empezar a curarle implica unos movimientos internos brutales. Además de recalcar que por años el país ha estado en manos equivocadas.

“Bacterias, virus no quieren abandonar el cuerpo porque de ahí se nutren. Nuestro país por años ha en manos que solamente se usaron para el despojo y el enriquecimiento de una minoría. Se resiste a desaparecer, pero se está logrando (...) Llevamos casi 2 años de una nueva visión para levantar el país. Va costar mucho trabajo, pero se está consiguiendo”, dijo el actor en “Los Periodistas”. indicó el actor.

México está en manos de un político muy experimentado

Por último agregó que México está en manos de un humanista y un luchador social, además de un un político muy experimentado. Y añadió que el gabinete de AMLO está hecho de personajes honestos, dispuestos a seguir la batuta del presidente.

“El país está en manos de un estadista, de un hombre… Es un humanista(...) Es un luchador social, un político muy experimentado. Tiene que ser difícil. No me imagino a otra persona ahí, mucho menos de los otros partidos porque seguiríamos en el mismo rumbo”, agregó.- Con información de Sin Embargo.

