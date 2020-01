Sí hay freno al Tren Maya

Fonatur insiste en que aún no recibe una notificación

CANCÚN (El Universal).— El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, admitió que el Juzgado de Distrito radicado en Campeche, concedió una suspensión provisional para frenar actos tendientes a la ejecución del megaproyecto Tren Maya, pero reiteró que no han sido notificados.

En entrevista con “El Universal”, aseguró que una vez que se cumpla con esa formalidad legal, acatarán lo que dicte el acuerdo correspondiente, en tanto se resuelve el juicio de amparo iniciado por miembros de comunidades de Calakmul e Xpuhil, que forman parte del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx).

Te puede interesar: Otorgan a organizaciones indígenas amparo contra el Tren Maya

“Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente y peor, si me lo mandaron por correo, apenas me están llegando tarjetas de Navidad; imagínate cómo está la cosa. Pero una vez que nos llegue, lo vamos a tener que atender como Dios manda, de acuerdo con lo que marca la ley”, expresó.

A pregunta expresa, reconoció que contaba con información parcial sobre la negativa a la suspensión de la Consulta Indígena, pero posteriormente fue informado que se concedió la suspensión en lo concerniente a la ejecución del proyecto.

Dijo que no se actuará al margen de la ley, pero se defenderá el proyecto, pues “nos asiste la razón”.

El funcionario federal cuestionó que la postura de uno o más integrantes de las comunidades indígenas frene la decisión de la mayoría de esas mismas localidades, que respaldan el megaproyecto de reordenamiento territorial, “Tren Maya”, consistente en mil 460 kilómetros de vías férreas, con 18 estaciones y 12 paraderos propuestos.

Grupo pequeño

La ruta del tren abarca Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, en donde se crearán nuevos centros de población.

“No estamos hablando de que sean las comunidades indígenas las que se están amparando. Eso es importante aclararlo. Son un grupo de seis personas, inconformes, un grupo muy pequeño, que tienen todo el derecho a expresarse, que tienen nuestro respeto. Pero ahí es donde yo pregunto: ¿Hasta dónde unos pocos, tienen derecho a frenar una obra que beneficia a muchos y que muchos están respaldando? Nosotros documentamos las asambleas y el sentir de las comunidades, durante los procesos de consulta y el apoyo es abrumador”, expresó.

Te puede interesar: Vecinos de La Plancha no quieren una estación del tren maya

Según el Análisis de Expresiones de las Peticiones, Intervenciones y Escritos de la Asamblea Consultiva de Xpujil, sobre el proyecto, de 83 comunidades convocadas, acudieron representantes de 70, es decir, el 84.3%.

Las organizaciones indígenas opositoras han explicado en su momento, que todo el proceso del proyecto fue una simulación.

Contexto

Autoridades judiciales concedieron el martes una suspensión contra Tren Maya.

El juzgado

El Juzgado Primero de Distrito de Campeche otorgó al Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil una suspensión provisional para que las autoridades se abstengan de la ejecución del Tren Maya en el estado de Campeche.

Segundo acto

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) afirmó que la solicitud de suspensión temporal contra la consulta fue negada, pero el comunicado no hace mención sobre el segundo acto reclamado, sobra la ejecución del tren.

Síguenos en Google Noticias