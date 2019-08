CIUDAD DE MÉXICO.— El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que sí Morena se corrompe, renunciará a su militancia y pedirá que cambie de nombre el partido.



“Si el partido que ayudé a fundar, Morena, se echara a perder no solo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran el nombre”.



“Ese nombre nos dio la oportunidad de llevar la cuarta transformación de la vida pública del país, no se debe de manchar ese nombre”.



En su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, AMLO confirmó que asistirá a las reuniones plenarias de los senadores y diputados de Morena, donde les entregará una carta con sus recomendaciones de cara al proceso de renovación de su directiva nacional.



“Quiero dejar en claro que nosotros luchamos por muchos años para que no se usara el gobierno, fue una lucha de siempre”.



Ofrece no intervenir en las elecciones de Morena

“Nos hicieron mucho daño porque la elección no era limpia y nosotros no podemos actuar de la misma manera, el gobierno no intervendrá en las elecciones de Morena y de ningún partido”, subrayó.



Señaló que además de esa garantía les pediría a los militantes que mantengan ideales y principios, porque “lo que acaba a los partidos es el pragmatismo, la falta de principios, el buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole, la ambición del poder por el poder”.



“Que se ponga siempre por delante el interés de la nación, es muy lamentable que partidos que surgen defendiendo causas justas terminan muy mal”, señaló.