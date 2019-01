Si no hay transparencia de bienes, no trabajarán en gobierno: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aquellos servidores públicos que no transparenten sus bienes patrimoniales no podrán trabajar en su gobierno.

Tras asegurar que mañana viernes dará a conocer su declaración patrimonial, López Obrador dijo que aunque la Ley permite que un servidor no haga pública su información patrimonial, todos los funcionarios de su administración deben dar a conocer sus bienes.“Por cuestiones de índole moral todos debemos a dar a conocer los bienes y el que no los dé a conocer alegando de que la ley no se lo exige no va a poder desempeñarse en este gobierno“, advirtió en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

A pregunta expresa, dijo que la declaración patrimonial debe incluir los bienes de los cónyuges y familiares cercanos.

“Esto tiene que cambiar. Me patea el hígado el saber que organismos Internacionales como Transparencia Internacional nos coloca en el sitio 135 en corrupción, como mexicano me indigna, me molesta, no puedo decir otra palabra, eso se acabó.”