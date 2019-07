“Si no quieren Agronitrogenados, que me la devuelvan”, dice Ancira

CIUDAD DE MÉXICO.- Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiere la empresa Agronitrogenados “que me la devuelvan hoy y les pago los 260 millones de dólares a la hora que quieran”, señaló Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México.

El llamado “Rey del Acero” está libre a pesar de que se le sigue un proceso tras rechazar la extradición a México.

Desde ayer el empresario ha dado declaraciones a la prensa mexicana en España.

En España, esta mañana el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, compareció ante el juez de la Audiencia Nacional, a su salida declaró que es víctima de una persecución política #NoticiasMX con @campossuarez pic.twitter.com/69zaB2KHGr — FOROtv (@Foro_TV) July 30, 2019

“Daño colateral”

Esta mañana habló con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, a quien le dijo que él es un “daño colateral” en el caso en contra de Emilio Lozoya, extitular de Petróleos Mexicanos (Pemex).

López Obrador “está perdido con las cifras de compra-venta de Agronitrogenados“, aseguró Ancira.

“Según el Presidente, valía 50 millones de dólares y el puro muelle valía 150; la valuación iba de los 400 a los 320 millones”, dijo el empresario quien también reveló que Pemex todavía le debe 9 millones de dólares.

Ancira aseguró que busca ser extraditado a Estados Unidos, “mi país de origen”, pues sus cuentas en ese país están disponibles.

“Si me consiguen mi pase, me allano mañana y me voy para allá”, dijo.