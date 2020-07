''Sí, pero no...'': López-Gatell recomienda el cubrebocas como ''auxiliar''

CIUDAD DE MÉXICO.- Con un cubrebocas azul sobre su rostro, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López–Gatell Ramírez, recomendó su uso como una medida de prevención ante el Covid-19.

No obstante, enfatizó en que es un auxiliar que se debe complementar con medidas de higiene y sana distancia.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, niega ser enemigo del uso del cubrebocas, como lo refiere “algún segmento de la población” #EnPunto con @JAREVALOP https://t.co/SHn8JOqnDq pic.twitter.com/y7uHQmZSqp — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) July 29, 2020

"Se ha recomendado usar el cubrebocas particularmente en espacios cerrados (...) usen su cubrebocas, es una medida auxiliar que complementa el lavado de manos y la sana distancia", declaró en la rueda de prensa de este martes.

Niega estar "en contra" del cubrebocas

#VIDEO Así respondió López-Gatell a quienes lo acusan de ser enemigo del cubrebocas: pic.twitter.com/pZLkNBG8wv — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) July 29, 2020

Como lo hizo en la conferencia matutina, el funcionario resaltó que el gobierno federal no tiene nada en contra del cubrebocas, e incluso mencionó que la secretaría de Salud podría hacer un vídeo similar al de la "epidemia larga", para recordar las veces que han recomendado su uso.

"Hemos dicho muchas veces desde el inicio de la epidemia, hay lineamientos que están publicados, hay acuerdos del secretario de Salud que hablan de la utilidad, por alguna razón se persiste en la idea como si fuéramos enemigos del cubrebocas, no es el caso. Estamos pensando en hacer un vídeo como el de la epidemia larga en que se diga 'usa tu cubrebocas', se va a mostrar a las veces que hemos hablado del cubrebocas".

▶ ¡Otra vez! A pesar de las recomendaciones de expertos de todo el mundo, en México siguen sin aconsejar el uso del #cubrebocas ante covid-19



López-Gatell tardó cerca de 10 minutos en dar su explicación al respecto; ¿se debe usar o no?



📺 #AzucenaxMILENIO pic.twitter.com/Ub50jhnNLU — Azucena Uresti (@azucenau) July 29, 2020

Comentó que el uso de cubrebocas puede contribuir a que una persona que porta el virus no lo trasmita a otras personas.

"Puede disminuir la probabilidad de que virus salgan de una persona que tenga el virus, y se ha recomendado su uso en espacios cerrados, es una medida auxiliar, que complementa al lavado de manos, la sana distancia y el quedarse en casa".

Afirmó que si bien se recomienda el uso del cubrebocas, el gobierno federal no lo hará obligatorio, puesto que se confía en que la sociedad está conformada por personas conscientes, "que no se preocupan solo por su propia salud sino por la de otras personas, el cubrebocas es una medida de protección de los otros, no de uno mismo, se recomienda que se use cubrebocas en espacios cerrados; pero no se deje de conservar la sana distancia y se laven las manos varias veces al día".

Las reacciones en redes sociales

Algunos internautas se dividieron en opiniones ante las últimas declaraciones del subsecretario.

¡Paren las prensas!

¡Gatell no usa cubrebocas!

para comer... 😲

Pero no ponen toda la historia completa 💁 pic.twitter.com/3y3f3i9sfg — SinLínea.Mx (@SinlineaMx) July 25, 2020

NO LE HAGAN CASO a LOPEZ GATELL. USEN CUBREBOCAS POR FAVOR. SI FUNCIONA. Miren 👇🏼 pic.twitter.com/nr08ZdhgT4 — Mauricio Martínez (@martinezmau) July 28, 2020