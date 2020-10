Viral: Usuarios comparan logo de "Sí por México'' con el que usó Pinochet

MÉXICO.- Luego de la presentación del grupo llamado “Sí por México”, un usuario comparó el logo con el que usó el dictador chileno Augusto Pinochet para promoverse en el plebiscito en Chile en 1988.

“El grupo llamado "Sí por México" usa un logo muy parecido al que usó el genocida Augusto Pinochet para promoverse en el plebiscito en Chile en 1988. Esta similitud gráfica puede ser irrelevante. Pero el parecido de la ultraderecha mexicana con el pinochetismo no lo es. Aguas”, escribió un usuario en Twitter y desató las reacciones de otros internautas que se mostraron en contra del logo elegido.

En los comentarios, un usuario destacó que la figura de Pinochet no importa en México, mientras que otro enfatizó que en el país “todo copian”.

Asimismo, una internauta escribió “Parecen uñas largas en el logo de SÍ por México. El diseño representa muy bien la esencia de éste "gran movimiento". Pura uña larga fina”.

El 5 de octubre de 1988, en pleno gobierno militar chileno, se realizó un plebiscito para decidir en las urnas si Pinochet seguía o no en el poder por otros ocho años.

Sin afiliación partidista pero apoyado por asociaciones conservadoras y empresariales, nació este martes Sí por México, un frente que busca "presionar" al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que rectifique sus políticas e influir en las elecciones intermedias del próximo año.

Aunque se deslindan de ideologías, este nuevo frente está formado por 400 organizaciones, muchas de ellas empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) o religiosas y conservadoras, como la Coalición por la Familia y la Vida, la Red de Líderes Católicos y la Magna Coalición de Líderes Provida.

Abanderaron como su causa revertir grandes errores de la presidencia de López Obrador, del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como la crisis de desabastecimiento de medicamentos para niños con cáncer, las matanzas como la de la familia LeBaron o los feminicidios.

También quieren modificar los programas sociales del Gobierno federal e impulsar políticas más respetuosas con el medioambiente.

Los portavoces de este frente aseguraron que no tienen financiación externa más allá de las organizaciones que la conforman.

"¿Quién está detrás de financiar esto? Yo misma pagué mi viaje para estar hoy aquí", dijo la portavoz Dessire Ángel, de la organización Alternativas por México, quien detalló que "cada quien ha puesto lo que ha podido".

Ansali dijo que en Sí por México caben todos los ciudadanos "incómodos, molestos y preocupados de ver cómo nuestro país se está cayendo a pedazos y se convierte en una autocracia".

Aun así, se deslindaron de otras organizaciones opositoras como el Frente Nacional Anti Andrés Manuel López Orador (Frena), un movimiento ultraconservador que lleva varias semanas acampado en el Zócalo capitalino para forzar la dimisión del presidente.

Al conocerse la fundación de Sí por México, López Obrador se burló de esta organización y la tachó de "Frena 2".

El 6 de junio de 2021 se celebrarán las elecciones más grandes de la historia de México, con la renovación de la Cámara de Diputados y de 15 gobiernos estatales, por lo que está en juego la cómoda mayoría parlamentaria que sustenta el actual Gobierno.

