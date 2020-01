MÉXICO.— En redes sociales, se ha desatado una fuerte crítica a sobre el canciller, Marcelo Ebrard, quien descartó enviar un avión para repatriar a unos 18 mexicanos en Wuhan, China, tras el brote de coronavirus.

Con la etiqueta José José han surgido varias críticas en las cuales comentan que solo en México mandan aviones por la mitad de las cenizas de José José o usan un avión para salvar a Evo Morales, pero para ayudar a mexicanos no es posible.

No fueran Evo o los restos de José José. https://t.co/Q2RaIcHXhy

Se informó que 18 mexicanos están en Wuhan, China, los cuales han establecido contacto con autoridades mexicanas para regresar a nuestro país, tras el brote de coronavirus.

Pero el gobierno descartó enviar un avión por ellos, “no se justificaría” son “muy grandes los que hay que mandar”, mencionó, el canciller Ebrard.

Marcelo ha aclarado que solo cuatro mexicanos podrían regresar a México ya que los 14 restantes están casados con ciudadanos de origen chino y las leyes de ese país impiden que puedan salir de esa nación.

“En este momento, a esta hora, no se justificaría que mandáramos una aeronave… son aviones muy grandes los que hay que mandar”, sostuvo.

Que raro 🤔



No se enviaría un avión por 4 mexicanos que pueden salir de la zona de Wuhan, China (18 en total), porque no se justifica.



No fueran un dictador o medio José José porque ya iría Marcelo La Navaja Suiza Ebrard en misión suicida.#RDF #FelizJueves #CoronaVirus pic.twitter.com/84oBT5cUYv