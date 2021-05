MÉRIDA.- La semana 18 del año comenzó con una caída nacional en el servicio de internet para telefonía móvil de la empresa Telcel.

De acuerdo con reportes de usuarios, la falla comenzó desde la madrugada en zonas del centro y norte del país y alrededor de las 7:30 de la mañana el problema se generalizó en el Sureste, sobre todo en Yucatán.

Los reportes arrojan que usuarios con paquetes de plan “perdieron” los datos contratados, es decir, el sistema de acceso a la plataforma de servicio les dicen que han agotado su compra y requieren hacer otra contratación.

A su vez, los clientes de prepago no pueden verificar si tienen datos disponibles ni hacer una contratación o recarga. Las fallas en el servicio de internet, hasta ahora, solo se reflejan en los equipos de los usuarios, no en los puntos de venta de “tiempo aire” y servicios.

Estos son algunos reportes por la falla en el internet:

@Telcel tengo plan pero no puedo navegar en internet, parece como si se hubieran "acabado" mis datos pero justo se renovaron hoy, desde ayer tengo este problema. Ya use el telcelbot y llevo 20 min en línea y nadie me contesta