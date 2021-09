Sigue peligrosa búsqueda

Piden a voluntarios no acudir al Cerro del Chiquihuite

TLALNEPANTLA DE BAZ, Estado de México (El Universal).— Autoridades del gobierno federal y del Estado de México hicieron un llamado a las personas que se están presentando en la zona del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite para ofrecerse como voluntarios a que no lo hagan por seguridad, pues el riesgo de un nuevo derrumbe es latente y únicamente los elementos de los cuerpos de emergencia especializados y certificados son quienes participan en las labores de búsqueda.

De igual manera, se les pide no llevar más víveres a los albergues, mantenerse alejados de la zona para no exponerse a riesgos innecesarios, tener paciencia y no hacer caso a rumores o falsas noticias.

Tras el colapso de una parte del Cerro del Chiquihuite, en la colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección, personal de los tres órdenes de Gobierno continuaron la Notificación de Riesgo a los vecinos de las viviendas ubicadas en el polígono aledaño al siniestro.

Al momento han sido notificadas 80 viviendas, sin embargo, de acuerdo con información del área de Protección Civil municipal, al menos 27 familias se rehúsan a salir de sus casas. Además, autoridades informaron que debido al riesgo, es probable que el polígono que deban evacuar se amplíe si así lo determinan los ingenieros y técnicos especialistas.

Por el momento ingenieros y técnicos especialistas, públicos y privados, llevan a cabo el estudio de las condiciones de la zona y células compactas con binomios caninos continúan las labores de búsqueda de personas.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), durante la ejecución de los trabajos, los habitantes deberán mantenerse fuera de los inmuebles expuestos y, por la humedad que han generado las lluvias recientes en la Sierra de Guadalupe, continuarán las medidas de vigilancia, considerando el desalojo de otras zonas.

Derivado de la opinión de los especialistas, se determinó notificar casa por casa la situación de riesgo prevaleciente y poder llevar al cabo el desalojo preventivo, a efecto de continuar con los trabajos de estabilización y evaluar la posibilidad de ingresar maquinaria para estabilizar y reducir al máximo el riesgo.

Para la notificación se conjuntaron cinco células integradas por la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del Estado de México, Protección Civil del municipio de Tlalnepantla, Sedena, Guardia Nacional, Secretaría General de Gobierno y un Notario Público.

El gobierno municipal habilitó cuatro albergues temporales, uno ubicado en el Deportivo Caracoles, calle Uruapan #3 , Col. Constitución de 1917, y los otros tres en Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en calle Club Excursionista Tzinantecatl esquina calle Montañistas de México; Salón Kamakiri, en calle Club Sierra 3990, y Parroquia Nuestra Señora del Carmen, en calle Guardianes de la Montaña esquina calle Excursionistas 13, estas tres en la Col. Lázaro Cárdenas Primera Sección.

De un vistazo

“Olaf” cobra una vida

Una persona murió luego de un derrumbe en la carretera federal 80, que conduce a la costa sur de Jalisco, tras las lluvias provocadas por el paso del ciclón “Olaf” en el Pacífico mexicano, informó ayer sábado el gobierno de Jalisco.

Pormenores

Ante el paso de “Olaf”, que primero nació como tormenta el miércoles frente a las costas de Jalisco, el derrumbe ocurrió la noche del viernes en el kilómetro 243 del camino que conduce del municipio de La Huerta hacia Barra de Navidad, un balneario popular.

Semienterrado

La Secretaría de Seguridad informó de manera preliminar que tres personas que estaban dentro de un tráiler habían fallecido, pero los trabajos de rescate de Protección Civil revelaron que solo un hombre murió al quedar semienterrado.