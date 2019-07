Similitudes entre AMLO y Chávez

Polémica en redes por un artículo de Francisco Martín

CIUDAD DE MÉXICO.— Un trabajo de opinión publicado en el diario español “El País”, firmado por Francisco Martín Moreno, asegura que las semejanzas entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el exmandatario venezolano Hugo Chávez son evidentes, pues, entre otras cosas, el tabasqueño también intenta desmantelar los organismos autónomos y con ello destruir la democracia para eternizarse en el cargo.

El artículo fue ayer “trending topic” en Twitter, donde surgió una nueva guerra entre los detractores de López Obrador, quienes afirmaron que lo advirtieron y que México sufrirá las consecuencias, y sus seguidores, quienes entre otras cosas descalificaron al articulista.

El artículo señala que México no es Venezuela y López Obrador no es Hugo Chávez, no, sin embargo, “las semejanzas están a la vista”.

El historiador escribió que Chávez fue un connotado populista que se negó a construir un Estado de Derecho e hizo de Venezuela un Estado fallido gobernado de acuerdo a sus estados de ánimo.

“Utilizó un referéndum revocatorio para eternizarse en el poder; prometió todo a todos y traicionó una a una sus promesas; instituyó el culto a la personalidad, entre otras razones, a través de su programa Aló presidente; favoreció los intereses de los militares, atacó a los medios de difusión masiva, dictó discursos autoritarios, descalificó, provocó y destruyó a sus opositores, inventó enemigos para acumular seguidores inoculados con diferentes tipos de miedos injustificados”, comentó el escritor mexicano.

Martín Moreno detalló que si bien López Obrador fue electo democráticamente, ahora como presidente intenta desmantelar los organismos autónomos y con ello “destruir la democracia para eternizarse en el cargo”, tal como lo hizo Hugo Chávez.

“Si Chávez llegó a ser el jefe absoluto de Venezuela, AMLO ya es lamentablemente jefe del Estado mexicano, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de su partido, jefe de la coalición que lo llevó al poder, jefe del Poder Legislativo, a través de notables sobornos a la oposición. AMLO también pretende ser jefe del Poder Judicial al tratar de aumentar el número de ministros y nombrar incondicionales en la Suprema Corte de Justicia. ¡Claro que, como él mismo lo dijo, está mandando al diablo las instituciones de la República, la mecánica ideal para la instalación de la dictadura!”, escribió.

El escritor mexicano aseguró que con el tabasqueño, México es un Estado fallido y continuará así si no se da un “violento” giro de timón en el Poder Ejecutivo.

“AMLO jamás aceptará su responsabilidad como acontece con los demagogos. Claro que no culpará al “imperio yanqui” de la catástrofe, sino a los neoliberales, a los conservadores, quienes quiera que sean, a los “pirruris” y a los “fifís”, cuando AMLO y solo AMLO, sería el responsable del nuevo desastre por su patética necedad e ignorancia al tratar de gobernar con recetas sacadas del bote de la basura de las ideas políticas y económicas. ¿A quién le van a creer los desamparados en el futuro?”, puntualizó.— NAcion 321 y Megamedia

Pleito Ricos y pobres

El escritor Francisco Martín Moreno planteó en su escrito que López Obrador confronta a los ricos con los pobres.

Parálisis

“El supuesto salvador del pueblo, el defensor de los pobres, los duplica por doquier a través de una parálisis económica”, expuso en su artículo publicado en “El País”.

Neoliberalismo

El columnista aseguró que Andrés Manuel López Obrador “enfrenta a ricos y pobres”, culpando al neoliberalismo de todos los males sin definirlo nunca.