“Sin acuerdos ilegales”

AMLO: hay más control para las armas en México

VALLE DE BRAVO (El Universal).— El bloqueo de las cuentas bancarias de la extitular de Sedesol, Rosario Robles, es parte del proceso de investigación por el caso de la Estafa Maestra, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La Fiscalía General de la República tiene ese proceso en curso, es probable que se haya solicitado la congelación de las cuentas para continuar la investigación”, dijo el mandatario durante su conferencia mañanera realizada en Valle de Bravo.

No obstante, López Obrador aclaró que no se puede condenar a nadie, “no se pueden hacer juicios sumarios” y será la autoridad competente la que resuelva.

En otro tema, el presidente López Obrador anunció la construcción de dos penales en Ixtlahuaca y Otumba, esto ante la sobrepoblación de un 120% en prisiones en el Estado de México.

Sobrepoblación

El mandatario federal aclaró que no hay problemas de sobrepoblación en los penales federales, pero sí en las prisiones estatales.

Ejemplo de ello, el gobernador Alfredo del Mazo sostuvo que en los 22 penales en el estado se tiene capacidad para 13 mil presos, pero están sobrepoblados en 120%.

Del Mazo Maza adelantó que ya han tenido el apoyo para trasladar algunos prisioneros a penales federales, principalmente aquellos de alta peligrosidad.

Por otro lado, el presidente López Obrador señaló que en su gobierno no se permite ningún acuerdo confidencial con Estados Unidos para la introducción de armas a territorio mexicano.

Al hacer mención sobre el tiroteo ocurrido en El Paso, el cual cobró la vida de 22 presonas, entre llas ocho mexicanos, el mandatario declaró que exigió a las autoridades estadounidenses que refuercen el control de armas y castiguen el autor de dicho crimen.

Acompañado por su gabinete de seguridad y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el Presidente señaló que los integrantes de los dos partidos políticos en Estados Unidos han dado poca atención al control de armas, y aseveró que ya no habrá acuerdos “clandestinos” con ese país para introducir armamento a México.

López Obrador afirmó que “hubo en un tiempo hasta un acuerdo, inclusive confidencial, clandestino para introducir armas a México. Eso no se ha permitido”; y afirmó que de acuerdo con la legislación vigente, en el país existe más control que en otros en cuanto a la adquisición y portación de armas, que requieren permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego de la reunión con su gabinete de seguridad y el gobernador mexiquense, López Obrador dijo que “si vemos las cosas con objetividad, tendríamos que decir que en los dos partidos principales en Estados Unidos ha habido poca atención al control de las armas”.

El Presidente recordó que quienes impulsaron el operativo denominado Rápido y Furioso para introducir armas a México, “en ese entonces en la Presidencia, son los que ahora están en la oposición en Estados Unidos; digo esto para nivelarnos, equilibrando”.

Réplicas de armas

A la conferencia y Gabinete de Seguridad asistió el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, quien llegó en muletas y con una férula en el pie derecho.

“Jugando básquetbol me reventé el tendón de Aquiles, son ocho semanas (de recuperación), fue el domingo pasado, llevó una semana y me faltan siete”, dijo el general de buen humor.

Por otro lado, el funcionario anunció que buscan regular la venta de réplicas de armas que son utilizadas para cometer delitos.

Explicó que no hay una regulación de las réplicas de armas en el país y agregó que la regulación sería en la Ley de Armas y Control de Explosivos, “porque (las réplicas) se usan para cometer esos delitos. No se identifica si son armas de fuego real o una réplica que no dispara una municiones como tal, pero sí un proyectil”.

La Procuraduría Federal del Consumidor informó, en este sentido, que cada año se destruyen cientos de réplicas de armas que se venden en el mercado de manera ilegal.

Responde Calderón Rechaza acusaciones

Felipe Calderón rechazó que en su gobierno haya habido acuerdos con EE.UU. para introducir armas a México

Sin negociaciones

“En mi gobierno jamás existió algún acuerdo con Estados Unidos para introducir armas al país”, afirmó en Twitter, luego de que Andrés Manuel López Obrador atribuyó a administraciones pasadas el concretar ese tipo de negociaciones.

Ley que expiró

Calderón dijo que el problema de los tiroteos en el vecino país se debían en parte a que expiró la ley que prohibía la venta de armas.

Perjudicados

Según expresidente, esto perjudicó a México al facilitar que grupos delictivos accedieran a esos equipos de asalto.