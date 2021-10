Sin cambios al presupuesto

Miscelánea Fiscal pasa con 67 votos a favor en Senado

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con 67 votos a favor y 43 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó ayer en lo general y sin cambios, la Miscelánea Fiscal 2022.

Al presentar el dictamen, el senador de Morena Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, destacó que la Miscelánea Fiscal no crea nuevos impuestos y elimina el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16%, que actualmente se cobra a productos de higiene menstrual.

El legislador señaló que se establece la obligación para los mayores de 18 años de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), aunque no tengan un empleo formal, además de limitar la deducción fiscal de donativos que hacen personas físicas a organizaciones civiles, lo que dijo, “no es terrorismo fiscal, puesto que si no se registran no hay sanción; pero si lo hacen, contarán con la posibilidad de que no los enganchen empresas fantasmas, como sucedía en el pasado”.

El presidente de la Comisión subrayó que también se combate la corrupción y el saqueo fiscal e inhibe la evasión y la elusión fiscal.

“Simplifica el pago de impuestos como nunca, como lo pidieron los empresarios, como lo han pedido los emprendedores de México para hacer un trabajo tributario rápido, fácil, práctico y sencillo, fomenta la confianza de los ciudadanos para contribuir de manera voluntaria, porque hace más fácil el cumplimiento de las contribuciones”, afirmó durante la presentación de los argumentos a favor de la ley.

Un atropello

La senadora priísta Nuvia Mayorga señaló que el paquete fiscal presentado es un atropello, ya que se deja a la deriva a los sectores más vulnerables de México. Criticó que la Miscelánea Fiscal sigue manteniendo sanciones graves contra los contadores públicos a causa de un mal dictamen fiscal, lo que genera una violación para el contribuyente al derecho humano de no auto incriminación en materia penal, y afecta a la objetividad e imparcialidad del contador público al formular un dictamen, pues lo hace responsable de actos que son de terceros y no son de los contadores públicos.

“Los invitamos a recapacitar. Y eliminar esta obligación, lo cual se puede traducir en una sanción de hasta 6 años de cárcel para los contadores públicos”, declaró la legisladora.

En tanto, el senador Miguel Ángel Mancera, del PRD, comentó que “el Paquete parece que tiene muchos puntos que lo vuelven complicado y que pueden generar deficiencias importantes. Se habla de crecimientos del 3.4%, no vamos a alcanzar lo que se está proponiendo, nos preocupa que se hable de un crecimiento de arriba del 4.1%. Llamamos a que se abra el debate, dejar claro el interés de ayudar, pero también de mejorar la propuesta de presupuesto”.

En contraste, el Grupo Parlamentario del PT, defendió que el Paquete Económico 2022 “es congruente con un gobierno socialmente responsable”. La senadora Geovanna del Carmen Bañuelos sostuvo que “en el paquete no habrá nuevos impuestos, no habrá deuda” y habrá impulso a los sectores más necesitados del país”.

Los senadores incluidos dos de Morena, se reservaron un centenar de artículos, que serán presentados y en su caso discutidos y votados en lo particular.