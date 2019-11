Detectan que en un auto daban órdenes a policías

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue un acto de provocación los hechos de violencia registrados el martes entre policías federales y capitalinos en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, por donde arribó al país el expresidente de Bolivia, Evo Morales.

Incluso, opinó que “no es una casualidad que justo el día que llegaba Morales a México para recibir asilo político, los inconformes se hayan organizado para protestar, ahí hay alguien que está meciendo la cuna, ya nada más es decir de parte de quién, pero es evidente que es un acto de provocación”.

Te puede interesar: Enfrentamiento de policías federales y capitalinos: heridos en ambos bandos

Al preguntarle su opinión sobre la protesta de policías federales contra su incorporación a la Guardia Nacional, indicó que ya dio la instrucción para que haya diálogo con los inconformes y se atiendan las peticiones, a fin de que a quien no quiera estar en la corporación se liquide conforme a la ley y no se despida a nadie.

El mandatario reiteró que a los policías que no quieran incorporarse a la Guardia se les liquidará conforme a la ley, pues no se trata de despedir a nadie, pero tampoco se pretende tener en el nuevo cuerpo de seguridad a elementos que no tienen un buen historial, porque si no, no se resuelve nada”.

Sin embargo, en su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo federal insistió en que se manipuló la situación de los policías federales en el contexto del arribo del expresidente boliviano, pero el caso se investigará.

“Decirles a los que están manipulando que, si tenemos información, aquí los vamos a denunciar, sea quien sea. ¿Cómo es que saben que hay una atención por la llegada de Evo y buscaban hasta detener el convoy?, ¿quiénes están en esto? Pórtense bien, todos a portarnos bien”, dijo el presidente Obrador.

Recibían órdenes

Desde un vehículo Chevrolet tipo Cruze color azul, cuatro personas dieron órdenes a elementos de la Policía Federal que protestaron y se enfrentaron a uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así lo revelaron tres trabajadores de la alcaldía Iztapalapa quienes estaban en la base Contel y al ser descubiertos, según su relato, los federales los privaron de la libertad.

Según lo narrado ante el Ministerio Público por los empleados de la alcaldía pertenecientes al área de la Subdirección de Concentración de Protección Civil, a distancia, observaron y escucharon cómo los tripulantes del vehículo compacto ordenaban a los manifestantes a qué hora empezar el caos y cómo los dotaban de bombas de gas lacrimógeno, teléfonos celulares y otros artefactos, que según las imágenes y la información del gobierno local, después utilizarían en medio de la protesta, lo que generó la gresca entre los federales y los uniformados de la SSC.

La procuraduría capitalina abrió la carpeta de investigación FIZP/IZP-4/UI-1S/D/28876/11-2019 por estos hechos y se investiga el delito de privación ilegal de la libertad y robo.

DiálogoProtesta

Durazo señaló que seguirá el diálogo con policías federales y no habrá despidos.

Instrucción

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, aseguró que conforme la instrucción del presidente de seguir el diálogo, se buscará incorporarlos a un programa de retiro y no serán despedidos.