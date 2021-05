Sin denuncia ni posición del PRI por amenazas del narco a Zudikey

TOLUCA.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México afirmó que no ha recibido denuncia sobre las supuestas amenazas del narco a Zudikey Rodríguez, candidata a la presidencia municipal de Valle de Bravo por la alianza PRI-PAN-PRD.

A su vez, el equipo de la ex atleta olímpica aún no hace pronunciamiento algunos, mientras que el PRI señaló que no tiene postura sobre el tema.

Para entender mejor: Presuntas amenazas del narco a Zudikey Rodríguez para ''bajarse'' de la campaña

Al respecto, el gobierno del Estado de México afirmó que desde el inicio del proceso electoral realiza las acciones necesarias para salvaguardar la integridad de los candidatos y los partidos políticos.

Esta mañana se dio a conocer que Zudikey Rodríguez desde hace tres días no realiza actos de campaña porque presuntamente recibió amenazas del crimen organizado.

Comunicación del gobierno con partidos

En un comunicado, el gobierno del Estado detalló que participa de manera activa en las acciones que promueven la comunicación y el diálogo entre autoridades estatales, instituciones electorales y partidos políticos.

En el caso de Valle de Bravo, dijo que, como en el resto de los municipios mexiquenses, está en comunicación, "atento y atendiendo los requerimientos que permitan salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y candidatos a fin de que el proceso se lleve a cabo en un clima de paz y tranquilidad".

"Es así que se instaló una Mesa Política donde participan cada una de las fuerzas políticas, además de firmarse el Pacto por la Legalidad y el Respeto".

Reporte de medidas de protección

Añadió que a través de la Secretaría de Seguridad se tiene presencia permanente en cada una de las instalaciones de las Juntas y Consejos Distritales y Municipales Electorales.

Precisó que hasta el 18 de mayo pasado se habían otorgado 18 medidas de protección:

Diez para candidatos a presidencias municipales, 3 para diputados locales, 2 para las diputaciones federales, 2 para regidurías y 1 para una persona que busca una sindicatura.