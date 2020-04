La empresa cervecera Grupo Heineken dejará de surtir sus diferentes marcas a México, luego de que se emitiera la orden federal de parar las operaciones de actividades no esenciales, a fin de combatir la epidemia de coronavirus (Covid-19) en el país.

#ÚLTIMAHORA Dejarán de surtir cervezas Tecate, Indio, XX y Heineken por emergencia sanitaria.https://t.co/LOjJQv62Q1 pic.twitter.com/hSNepifRYh — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) April 1, 2020

De esta forma, la empresa no surtirá sus marcas Tecate, Indio, Sol, XX, Heineken, Carta Blanca, Affligem, Miller Lite, Lagunitas y Coors Light al país y cerrará sus puertas hasta el 30 de abril, según estableció el comunicado emitido por el Gobierno Federal.

Cabe recordar que la empresa tiene siete plantas productoras en México, dos de las cuales se encuentran en Nuevo León, donde el gobernador y excandidato presidencial Jaime Rodríguez Calderón pidió a la población no realizar compras de pánico, a fin de evitar las conglomeraciones, principales focos de contagio de este virus.

Sin ley seca, pero sin bebidas alcohólicas

No obstante, Rodríguez Calderón también aclaró que no se trata de una ley seca, sino que por no ser una actividad esencial: “no se producirán bebidas alcohólicas, sin producción no hay distribución y por tanto no hay venta”.

Aclara @JaimeRdzNL que no será propiamente una #LeySeca... pero que al no haber distribución de cerveza desde el viernes, tampoco habrá venta... @canal28nl @Noticias28nl pic.twitter.com/cwbhwZPnoE — Julio César Cano (@JulioCesar_Cano) April 1, 2020

Esta medida, según indicó el gobernador, entrará en vigor a partir del viernes 3 de abril y por el momento será vigente hasta el 30 del mismo mes, a menos que el Gobierno Federal emita un nuevo comunicado o se extienda el periodo de aislamiento, que hasta el momento en México sigue siendo voluntario, pues no se ha emitido toque de queda a la ciudadanía, más que la recomendación de “quédate en casa”.

En México el martes se sumaron 1,215 casos confirmados de coronavirus y 29 muertos.- Con información de El Financiero.

