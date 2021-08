Sin políticas contra sequía extrema

Hablarán en foro sobre el impacto en la economía

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— La sequía extrema actual que sufre México ha puesto de manifiesto la falta de políticas públicas efectivas y la gravedad de la crisis del agua en el país que tendrá fuertes repercusiones económicas en los próximos años.

La necesidad de implementar políticas públicas para planear, financiar y desarrollar proyectos de infraestructuras será el tema central de un foro virtual sobre el agua organizado por la agencia EFE que se celebrará el miércoles.

Expertos debatirán la urgencia de adoptar una serie de propuestas justamente cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) acaba de declarar el estado de emergencia en México por las condiciones de sequía extrema y severa.

Además de la extrema sequía, según la asociación Agua Capital, el 26 % de habitantes de Ciudad de México no disponen de la cantidad de agua suficiente en sus hogares, el 15% no cuenta con servicio diario y casi 1.8 millones de habitantes se abastece a través de camiones cisterna. Mientras en el norte y algunas partes del centro del país sufren una grave sequía, en el sur hay abundante agua por las lluvias pero no disponen de la infraestructura apropiada ni sistemas de distribución del agua a las viviendas.

El sector agrícola nacional concentra más del 75% del consumo del agua y la crisis del agua, según un reciente informe de Moody's, tendrá un fuerte impacto a medio plazo en la generación de electricidad, la minería y otras industrias.

La Conagua prevé un aumento del denominado estrés hídrico en 31 de los 32 estados del país, incluyendo Ciudad de México, durante los próximos 10 años.

Emergencia

Dentro de las medidas que contempla la declaración de emergencia de Conagua se incluye limitar de forma temporal los derechos de agua existentes y reducir de forma provisional los volúmenes permitidos a los usuarios de las cuencas en sequía.

Los estados más vulnerables a la actual sequía extrema son: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, la península de Yucatán y el Valle de México y se enfrentan a la posibilidad de que se establezcan restricciones en el uso.

La declaración de emergencia de Conagua se publicó unos días después de difundirse el reciente informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) en el que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alerta a todos los sectores sobre los daños irreversibles generados por el calentamiento global.

Según Conagua, México está expuesto a diferentes eventos hidrometeorológicos severos, tales como sequías, fenómenos impredecibles que pueden presentarse en cualquier zona del territorio y cuya ocurrencia reduce drásticamente los volúmenes de agua almacenados en las presas.

Los principales efectos de la sequía extrema se reflejan en la menor infiltración y recarga de los acuíferos; la afectación a la regulación del clima; la disminución de humedad y mayor erosión de los suelos; la desertificación, olas de calor, y afectaciones a los ecosistemas.

Escasa Infraestructura

Si a esto le suma la falta de infraestructura, de mantenimiento y obsolescencia o las fugas, por mencionar algunos de los problemas principales, los expertos consideran que las políticas públicas no han dado los resultados esperados y acentúan la envergadura la crisis del agua en México.

Los expertos que intervendrán en el Foro del Agua el próximo miércoles analizarán la urgencia en la toma de decisiones preventivas y el diseño de políticas frente a escenarios de escasez e incertidumbre climática. Igualmente, se analizará la asignación de recursos adecuados en el presupuesto de egresos para 2022, y se profundizará sobre una cultura de resiliencia y prevención de riesgos que permita afrontar los retos de la crisis.

Los problemas de infraestructura en México se han agravado en los últimos años por los recortes en el gasto de inversión pública, ya que la financiación federal a través de la Conagua destinada a infraestructura, alcantarillado y drenaje descendió 60% entre los años 2016 y 2019.

“Grace” Afectaciones

Crecida de río por el huracán “Grace” genera el choque de buque y una plataforma.

Corriente

La fuerte corriente del Río Pantepec originada por el paso del huracán “Grace”, generó la colisión de varias embarcaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México en el Muelle de la Fuerza Naval del Golfo en Tuxpan.

Involucrados

En el incidente se vieron involucrados un buque y una plataforma que se encontraban a la deriva río abajo y dos ex fragatas, sin lesionados.

A la deriva

Debido a la creciente y la corriente del Río Pantepec, en cuyos márgenes se asienta la Fuerza Naval del Golfo, quedaron a la deriva las unidades.