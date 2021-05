CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Metro de la Ciudad de México presentó una denuncia penal contra Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo (STC), por los delitos de homicidio y lesiones culposas por el colapso de un tramo de la Línea 12.

Los trabajadores pidieron a la dependencia, a través de la Fiscalía de Servidores Públicos, que los investigue por los delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, corrupción; así como los que resulten.

La denuncia penal también incluye al subdirector general de mantenimiento del Metro de la Ciudad de México, Nahum Leal Barroso.

Jesús Urban, secretario general del SMT del STC, señaló que el recurso legal es por las 25 personas que murieron; además de las 70 heridas tras el colapso de los vagones de la Línea 12 del Metro.

"Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables. No es posible que el gobierno de la Ciudad de México haya enviado a hacer un peritaje en el que está participando la misma directora del Metro''.

''A todas luces nos vamos a dar cuenta de que tras el dictamen va a salir culpando a un trabajador o que se trató de un incidente fortuito", expresó luego de acudir a la Fiscalía General de Justicia a presentar el recurso legal correspondiente.

De acuerdo con secretario general, Florencia Serranía "no debe renunciar; debe de ser cesada y retirada del cargo y despedida completamente".